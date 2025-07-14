Сегодня 18:05 Спасение урожая на даче: главные лайфхаки ухода и полива в зной Агроном Воробьев назвал главные правила ухода за урожаем на даче в зной 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Рекорды

Россия

Погода

Лайфхаки

Роман Вильфанд

Сад и огород

Солнце

Жара

Начало новой рабочей недели отметилось очередными тепловыми рекордами. В отдельных регионах юга европейской части страны ожидается 42-градусная жара. В Центральной России зной, напротив, начнет понемногу отступать, но о полной сдаче позиций говорить пока рано. Как в таких экстремальных условиях спасать свой урожай на даче, разбирался 360.ru.

Прогноз погоды на неделю: пекло и тропические ливни Об экстремальной жаре 14 июня в нескольких регионах юга европейской части России предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Аномально жаркая погода прогнозируется до пятницы включительно в южной половине европейской России — Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье. Там антициклон по-прежнему будет управлять погодой. Температура в выходные и в первой половине недели — до 42 градусов», — пояснил эксперт.

Интересно В остальные дни на этой неделе на юге страны также будет экстремально жарко, осадков при этом практически не будет. В Ростовской области ожидается +36…+39 градусов, в Астраханской и Волгоградской областях — +33…+37 градусов. В Краснодарском крае столбики термометров покажут +34…+38 градусов, в Крыму — +33…+36. В остальные дни на этой неделе на юге страны также будет экстремально жарко, осадков при этом практически не будет. В Ростовской области ожидается +36…+39 градусов, в Астраханской и Волгоградской областях — +33…+37 градусов. В Краснодарском крае столбики термометров покажут +34…+38 градусов, в Крыму — +33…+36.

Тяжело будет и в Северной Осетии: там так же прогнозируют жару под 40 градусов. В Чечне и Ингушетии — +41 градус.

В Московском регионе начиная с 15 июня жара будет ослабевать: в дневные часы она составит +25…+27 градусов, в Подмосковье — до +29. Но это, по словам Вильфанда, все равно выше климатической нормы.

Фото: Аномальная жара в Москве / Медиасток.рф

Единственный плюс: столицу и область наконец покинут египетские ночи — температура будет гораздо более комфортной, в районе 15 градусов. Синоптик Евгений Тишковец также предупредил об обильных тропических ливнях в Центральной России. «В общей сложности выпадет от 30 до 80 миллиметров дождя, то есть в отдельных районах прогнозируется месячная норма небесной влаги. В осадкомер Москвы за семь суток попадет 52 литра дождевой воды на метр площади, а до конца месяца количество осадков увеличится почти в два раза, только на Москву прольется больше садовой 100-литровой бочки дождевой воды на метр площади», — написал он в своем Telegram-канале.

Вторая половина месяца будет дождливой и по-июльски умеренно теплой. Уже на этой неделе по ночам посвежеет до +15, в дневные часы станет не жарче — +23-28, в конце недели — +20-25, температура воды — примерно столько же. Наступит идеальное бархатное лето. Экватор сезона пройден, и лето начнет очень медленно угасать. Евгений Тишковец

Как защитить огород в жару В условиях невероятной жары нелегко приходится всем. Страдают не только люди и животные, но и растения. Для посадок в огороде при таком пекле критически важным становится правильный полив. И особое внимание тут стоит уделить теплицам и парникам: растениям в них сейчас жарко в двукратном размере. «Если парники пленочные — проще. Пленку можно снять, и растение окажется на свежем воздухе. Если это стеклянные или поликарбонатные теплицы, нужно открывать все, что только возможно. Если есть такая возможность, нужно ставить вентилятор, чтобы он выдувал оттуда горячий воздух и задувал прохладный», — рекомендовал в беседе с 360.ru биолог и агроном Михаил Воробьев.

Фото: РИА «Новости»

Еще один совет: по возможности притенить парники. Для этого можно использовать и строительную, и маскировочную сетки. Подойдут даже тюлевые занавески и большие ветки лиственных деревьев. «С их помощью получается такая ажурная тень, которая все-таки снижает жару. И конечно, нужен обильный полив. Но не менее важно и сохранить влагу, потому что она может испариться совершенно бесполезно», — подчеркнул эксперт.

Как это сделать: после того как вода впитается, на поверхности почвы образуется так называемая почвенная корка, пронизанная мелкими-мелкими капиллярами. Сквозь них вода испаряется стремительно. Чтобы пресечь этот процесс, почвенную корку нужно разрушить — порыхлить на следующий день после полива любым садовым инструментом.

Фото: РИА «Новости»

Есть и другой, более эффективный способ: использовать скошенную траву, сено, солому, несвежие опилки, опавшую листву, если таковая сохранилась. «Все это раскладывается на поверхности почвы между растениями в приствольных кругах или вокруг кустов. Особенно это касается малины: она любит влагу», — пояснил Воробьев. Таким образом, по словам агронома, удается убить сразу двух зайцев: препятствовать нагреву почвы и испарению влаги. Нелишним будет принять к сведению и методы огородников из южных регионов, которые малину, крыжовник, смородину также выращивают летом под строительной и маскировочной сеткой, делая легкую полутень.

Фото: РИА «Новости»

По словам Воробьева, он лично столкнулся с тем, что ягоды крыжовника, которые были расположены на солнце, в итоге буквально запеклись.

Получился вот такой печеный крыжовник. При температуре +35 градусов случается такое запекание. При более высокой температуре, которой у нас, слава богу, нет, в принципе, может даже запечься картофель, который находится неглубоко в почве. Но надеюсь, что все-таки до этого у нас не дойдет. Михаил Воробьев

В какое время нужно поливать огород в сильный зной Оптимальным временем для полива растений в огороде в жару будет либо раннее утро, либо вторая половина дня, рекомендовала садовод Екатерина Косолапова. «Вечером лучше поливать после 20 часов. В это время поливаются кашпо и нежные растения, когда солнце уже не печет. Поливаем строго под корень: так влага попадет туда, где нужно корням», — пояснила она в комментарии 360.ru.

Отдельно эксперт обратила внимание, что капусту можно поливать в любое время суток, а вот томаты и огурцы — либо поздним вечером, либо ранним утром.

Фото: РИА «Новости»

При этом Воробьев с тезисом о поливе во второй половине суток не согласился. По его мнению, поливать нужно тогда, когда есть такая возможность, а гораздо большее значение имеет источник воды. «Если у вас вода в водопроводе подается поливная — из озера, реки, пруда, — это очень хорошо. Если вода артезианская, где температура +5…+10 градусов, ее для полива использовать крайне нежелательно: корни замерзнут, простудятся, начнут отмирать. Особенно это касается огурцов, кабачков, тыкв. Вот они очень чувствительны к такому», — объяснил агроном.

В случае если другой воды нет, ее следует сначала набрать в бочку или бак, дать постоять в течение дня, а вечером использовать для полива.

Фото: РИА «Новости»

Что делать с «залитыми» растениями Несмотря на экстремальные погодные условия, важно и не переборщить с поливом, ведь в этом случае есть риск, что растения станут «залитыми». Выражаться это может в изменении цвета листьев (они становятся более бледными), появлении на их поверхности желтых пятен. Причина такой реакции в том, что растение из-за слишком влажной почвы теряет возможность к нормальному фотосинтезу. По сути, оно задыхается из-за нехватки кислорода, который не может получить из-за душащей почвы.

Однако, когда температура на улице бьет все рекорды, а намека на осадки нет никакого, такая опасность низка, успокоил Воробьев.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Это же сколько надо воды, чтобы при такой погоде у нас оказались растения залитыми! Такое возможно, скорее всего, если идут затяжные ливневые дожди. Когда у нас все покрывается водой, она не впитывается, поскольку почва перенасыщена», — пояснил он. В таком случае, по его словам, следует копать дренажные канавки для отвода лишней влаги. Но сейчас сколько ни лей, риска перезалить урожай нет, заверил Воробьев. Однако для комнатных растений чрезмерный полив действительно опасен. «Поэтому ни в тазики с водой, ни в блюдечки с водой их ставить не надо, чтобы растение успело до каких-то повреждений корней испарить влагу», — уточнил специалист.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Полезные советы дачникам Еще одна полезная рекомендация для садоводов и огородников связана с уходом за газоном, отметила Косолапова. «Газон мы в такую погоду не трогаем, не косим. Короткая трава быстро выгорает и теряет влагу. Дайте ей вырасти чуть выше, и она будет защищать почву и корни от пересыхания», — посоветовала она. Также садовод рекомендовала использовать в жару специальный препарат «Циркон» — он может повысить выносливость растений. «Это хороший помощник садовода в жару, для того чтобы помочь своим зеленым питомцам. Опрыскайте растения поздно вечером. Он также помогает удерживать влагу внутри растения и повышает его устойчивость к стрессу от жары», — заключила Косолапова.