«Наше дело — правое»: как Москва приняла парад Победы

Россия отпраздновала 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно утро 9 Мая началось с парада Победы на Красной площади в Москве. Как он прошел и о чем говорил в своей речи президент Владимир Путин — в материале 360.ru.

Традиционно в начале мероприятия Путин обратился ко всем присутствующим с речью. Он поздравил с великим праздником россиян, ветеранов, солдат и матросов, сержантов и старшин, мичманов и прапорщиков, офицеров, генералов и адмиралов, бойцов, командиров, участников СВО и гостей парада.

В числе иностранных лидеров были белорусский президент Александр Лукашенко , лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.

Глава государства утром прибыл на Красную площадь вместе с зарубежными гостями , прилетевшими в российскую столицу на празднование Дня Победы.

Мы отмечаем его с чувством гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга — защищать интересы и будущее Родины.

Путин отметил, что сегодняшняя Россия свято чтит заветы и наследие солдат Победы , а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории и героях является делом чести.

Президент подчеркнул, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас не только свою страну, но и весь мир, положив конец тотальному злу и вернув суверенитет государствам, капитулировавшим перед гитлеровской Германией.

Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой грандиозной победы.

Путин назвал 22 июня 1941 года одной из самых скорбных дат в истории страны. Напав на Советский Союз, нацисты преследовали цель — захватить территории и ресурсы, уничтожить культуру и поработить людей. Но не учли одного: того, что называется русским характером.

Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине — высшая правота, способная сплотить миллионы людей.

Президент подчеркнул, что подвиг поколения победителей вдохновляет бойцов спецоперации, противостоящих агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО. Несмотря на это, российские воины идут вперед.

Глава государства напомнил: техника и способы ведения боя со временем меняются, но неизменным остается основное — судьбу страны вершат люди. И речь не только о тех, кто на передовой.

«Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители, все граждане России. <…> Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело — правое! <…> Победа всегда была и всегда будет за нами», — сказал президент.

Беспилотники, авиация и КНДР

Поднимаясь на центральную трибуну у Кремлевской стены, Путин поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны. Один из них передал ему письмо в конверте.

Помимо ветеранов, во время парада рядом с президентом сидели Лукашенко с сыном Николаем, глава Абхазии Бадра Гунба, а также Токаев и Мирзиеев.

Парад Победы начался в 10:00 по московскому времени. Впервые им командовал главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев, который занял пост меньше года назад. До назначения он руководил группировкой «Центр» в зоне СВО и удостоился звания Героя России.