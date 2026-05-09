Парад Победы начался на Красной площади

На Красной площади в Москве начался парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Минобороны отмечали, что формат парада в этом году будет особенным — без военной техники. Решение приняли из соображений безопасности.

По брусчатке Красной площади пройдут колонна военнослужащих высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС России, а также участники специальной военной операции. Завершит шествие пролет авиации. Летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации.

Утром 9 мая на Красную площадь прибыли президент Владимир Путин и иностранные лидеры. Глава государства смотрит парад рядом с ветераном Великой Отечественной войны Светом Туруновым и Героем России, участником СВО Леонидом Рыжовым.