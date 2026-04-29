Минобороны раскрыло детали парада Победы в мае 2026 года

Военный парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. О деталях мероприятия доложила пресс-служба Минобороны России в официальном телеграм-канале .

В парадном строю по главной площади страны пройдут офицеры и курсанты высших военных учебных заведений, представляющие все виды и рода войск Вооруженных Сил России.

Воспитанники кадетских корпусов, а также суворовских и нахимовских училищ в этот раз останутся в расположениях своих учебных заведений в связи с текущей оперативной обстановкой. Власти также решили не задействовать в мероприятии колонну военной техники.

Во время телевизионной трансляции внимание уделят тем, кто сейчас находится на линии соприкосновения и несут боевое дежурства.

Зрителям продемонстрируют работу подразделений в зоне специальной военной операции, экипажей боевых кораблей Военно-Морского Флота и дежурных смен на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-космических сил.

Праздник украсит и авиация. Над центром Москвы пролетят известные пилотажные группы. В самом конце парада в небе появятся штурмовики Су-25, которые при помощи специальных дымов создадут над Красной площадью гигантский российский флаг.

В 2026 году на параде Победы Кремль ожидает нескольких зарубежных лидеров. Их имена огласят позднее.

Традицию ежегодного проведения военных парадов на Красной площади 9 мая окончательно закрепили в 1995 году. Самым масштабным в современной истории России стал парад 2015 года в честь 70-летия Победы.