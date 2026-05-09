Военнослужащие войск беспилотных систем впервые вышли на парад Победы

В параде в честь Дня Победы впервые приняли участие военнослужащие войск беспилотных систем. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Бойцы прошли в парадном строю по Красной площади вместе с боевыми товарищами.

Мероприятие состоялось в этом году без военной техники и без воспитанников кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ. Такое решение приняли в Минобороны из соображений безопасности.

Парад традиционно прошел на Красной площади, колонной торжественно прошли офицеры и курсанты высших военных учебных заведений, представляющие все виды и рода войск Вооруженных сил России.

Во время телетрансляции организаторы также показали участников СВО, которые несут дежурство на линии боевого соприкосновения. В конце мероприятия пролетели штурмовики Су-25, которые окрасили московское небо в цвета российского флага с помощью специальных дымов.