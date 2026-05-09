Лукашенко назвал празднование 9 Мая достоянием, которое нельзя потерять

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к россиянам и поздравил их с Днем Победы, назвав праздник великим. Об этом сообщил ТАСС .

Лидер республики отметил, что 9 Мая считается достоянием, которое нельзя потерять. По его словам, нынешние времена показали тот факт, что никто не сможет помешать празднованию этой важной даты.

Лукашенко добавил, что у России и Белоруссии есть внушительный арсенал оружия.

«Кое-что мы уже добавили к тому, что у вас есть. Кое-что мы приобрели у вас, чем-то вооружили. Вы хорошо знаете, поэтому сегодня мы как никогда обладаем хорошим арсеналом оружия», — подчеркнул он.

Ранее глава Белоруссии обратился к украинцам в честь 9 Мая. Он отметил, что попытки переписать историю и посеять недоверие между братскими народами обречены на провал. Белорусы и украинцы бок о бок сражались во время Великой Отечественной войны и вместе прошли через тяжелейшие испытания, уточнил Лукашенко.