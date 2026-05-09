Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин и зарубежные лидеры, прибывшие в Москву на празднование Дня Победы, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Туда они отправились после парада на Красной площади.

У Вечного огня главы государств почтили память погибших воинов минутой молчания. Цветы к стелам городов-героев от имени лидеров возложили солдаты Кремлевского полка.

В Москву на 81-ю годовщину Победы приехали президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Словакии Роберт Фицо, лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев и другие главы государств.

Парад Победы начался в 10:00. В этом году его формат изменился: на Красной площади не появлялась военная техника. Как пояснили в Минобороны, решение приняли из соображений безопасности. Шествие завершил пролет авиации, раскрасившей небо над столицей в цвета российского триколора.