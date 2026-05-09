Путин напомнил, что Россия свято чтит наследие солдат Победы

Россия считает священными заветы и наследие солдат Победы. Об этом заявил президент Владимир Путин во время парада на Красной площади в честь 9 Мая.

Он поздравил россиян с Днем Победы и назвал его священным, светлым и самым главным праздником. Путин подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне является делом чести, а забота о Родине объединяет всю страну.

«Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. Именно он внес вклад в разгром нацизма, положил конец тотальному злу, спас страну, спас мир», — подчеркнул глава государства.

Парад Победы посетили иностранные лидеры, в том числе белорусский президент Александр Лукашенко, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит и другие.