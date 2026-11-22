Спасенному в Свердловской области 10-летнему мальчику необходима реабилитация. Об этом ТАСС заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Титова.

По мнению омбудсмена, специалистам важно обеспечить ребенку максимально комфортные условия для восстановления после пережитого.

Происшествие случилось вечером 21 ноября в селе Большие Брусяны Белоярского округа. Мужчина похитил ребенка и удерживал его в заброшенном здании на улице Ленина.

Во время операции по освобождению правоохранители ликвидировали похитителя, а мальчика спасли. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего. На кадрах из заброшенного дома, где находился школьник, видны разбросанные вещи, папки с документами и пустая бутылка.