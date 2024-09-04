Сегодня 18:06 «Формализм и безразличие — вот с чем мы столкнулись». Как погибают дома в центре Петербурга Жители доходного дома Крундышева пожаловались на трещины в здании 0 0 0 Фото: изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360» Общество

Санкт-Петербург

Коммунальные аварии

Аварийное жилье

Знаменитый дом-восьмиугольник на Малом проспекте Петроградской стороны в Петербурге пошел трещинами. Виной всему могут быть недавние работы по укреплению фундамента. Жильцы жалуются на треск в квартирах и переживают за свое жилье в свете истории с рухнувшим флигелем дома на Гороховой улице. Аналогичные проблемы с трещащими по швам зданиями есть и по другим адресам в центре Северной столицы. Как, а главное когда, их собираются решать — непонятно.

«Вызывали всех, кого могли» Доходный дом Занина на Малом проспекте П. С., 1б, возвели в первой половине XX века. Прозвище восьмиугольника он получил из-за необычной формы двора-колодца. В начале сентября местные жители начали бить тревогу из-за появившихся в квартирах трещин. По словам нескольких жильцов, с которыми пообщалась «Фонтанка», в конце августа у дома укрепляли фундамент в преддверии строительства нового ЖК по соседству.

Фото: Телеканал «360»

«Жильцы дали согласие на укрепление фундамента. Но оно сопровождалось очень сильной вибрацией. Вполне вероятно, что трещины появились под влиянием этих работ», — пояснила одна из собеседниц издания, подчеркнув, что у нее сейчас «треск стоит по всей квартире». После жалоб в доме установили маячки, которые быстро зафиксировали увеличение трещин. В минувший вторник, 3 сентября, на место прибыли сотрудники ЖКС № 2 Петроградского района, МЧС и представители застройщика будущего ЖК. А сегодня состояние дома должна будет оценить специальная комиссия.

Интересно В конце декабря 2023 года на Гороховой улице в Адмиралтейском районе Петербурга обрушился дом № 73. ЧП произошло около двух часов ночи. К счастью, никто не пострадал. Бывшие жильцы заявили «Фонтанке», что уже давно жаловались на аварийное состояние здания, однако признавать его непригодным для жизни никто не торопился. В конце декабря 2023 года на Гороховой улице в Адмиралтейском районе Петербурга обрушился дом № 73. ЧП произошло около двух часов ночи. К счастью, никто не пострадал. Бывшие жильцы заявили «Фонтанке», что уже давно жаловались на аварийное состояние здания, однако признавать его непригодным для жизни никто не торопился.

Трескающийся дом Рейхеля на Васильевском острове В июне этого года на трещины пожаловались жильцы старинного дом Рейхеля на 8-й линии Васильевского острова. По информации kp.ru, здесь так же дело может быть вовсе не в почтенном возрасте здания, а в стройке рядом — бок о бок с объектом культурного наследия решили возвести жилищный комплекс.

Фото: Телеканал «360»

В доме прописаны по меньшей мере 300 человек. У людей в квартирах сыпется штукатурка, не закрываются двери и окна. Самая крупная трещина, как уточнили авторы материала, находится на пятом этаже: ее ширина около трех сантиметров, а глубина такая, что сквозь нее уже даже видно улицу. В Фонде капитального ремонта изданию тогда заявили, что пока этот дом не включен в ближайшие краткосрочные планы по капитальному ремонту, а информация о его аварийном состоянии к ним не поступала, но «при необходимости» там пообещали оказать содействие.

Фото: Телеканал «360»

Кто спасет доходный дом Н. С. Крундышева О крайне неприятной ситуации с трещинами в беседе с 360.ru рассказала одна из жительниц доходного дома Н. С. Крундышева (Подольская улица, 17, литера А). Его построили в 1902-м, капремонт проводили в 1999–2000 годах. «Дом был в приличном состоянии, сохранилась историческая парадная с изразцовыми печами и метлахской плиткой. Зимой-весной 2024 года начались работы по укреплению фундамента в соседнем доме № 15», — пояснила Александра. После этого в доме стали появляться трещины на фасаде, в парадной, в квартирах. Сейчас трещины визуально увеличиваются, вдобавок пошел перекос дверных коробок в квартирах. Каждые две-три недели кто-то из жильцов вынужден ремонтировать свою входную дверь.

Фото: Телеканал «360»

Женщина подчеркнула, что из-за происходящего несколько раз не могла выйти из квартиры, вдобавок появляются проблемы с замками у дверей. А что будет, если вдруг произойдет пожар, просто страшно представить — видимо, людям придется спускаться по трубам, посетовала она. «Соседи после отпуска с детьми на руках не могли попасть в квартиру, вызывали мастера, спиливали коробку двери по точкам. Геометрия дома изменилась, судя по характеру трещин, страдают несущие конструкции. Уже отбивали карнизы в нескольких местах», — добавила Александра.

Фото: Телеканал «360»

Жильцы обращались в управляющую компанию, администрацию района, жилищную инспекцию, прокуратуру и администрацию города. Но в ответ, по словам собеседницы 360.ru, они получали отписки, что трещины, мол, эксплуатационного характера. Вместе с тем маячки на стенах дома все-таки установили. «Потом все затихло, про нас забыли, и мы заново стали обращаться в администрацию, затем к депутатам и в общественную приемную. Сегодня была комиссия в составе УК, жилинспекции, представителей Фонда капремонта, представителя администрации, инженера, — отметила Александра, — тот высказал мнение, что при проведении работ 15-й дом осел, на стену нашего дома пошла нагрузка. Обещали поставить щелемеры и собраться еще раз через месяц». Собственники жилья при этом настаивают на проведении геомониторинга и углубленной экспертизы, чтобы понять, кто виноват в происходящем, кто будет компенсировать ущерб жильцам, а также как восстанавливать дом.

Мы не хотим тихо дожидаться, когда дом доведут до аварийного состояния, и он, в числе прочих известных адресов в городе, разрушится. Формализм, замалчивание проблемы, безразличие — вот, с чем мы столкнулись. Александра жительница доходного дома Н. С. Крундышева

Общественный деятель Анна Букина в комментарии 360.ru выразила уверенность, что причина появления трещин на Подольской, 17А в капитальном ремонте здания. «Жители мне сказали, что до капитального ремонта в их доме не было никаких предпосылок, чтобы дом пошел трещинами. На мой взгляд, все произошло из-за неграмотности или непрофессионализма рабочих, также нельзя исключать и халатность должностных лиц или организаций фонда капитального ремонта при проведении тщательного анализа перед работами по укреплению фундамента», — пояснила активистка.

Фото: Телеканал «360»

По мнению Букиной, вполне возможно, что специалисты, которые отвечают за подобные работы, либо неправильно разрабатывают методику, либо не прогнозируют все возможные ситуации, при которых соседние дома начинают идти трещинами. «То есть у них нет анализа и нет опыта. Если нет опыта, значит, они должны больше анализировать и предпринять все возможные действия в случае, если вот такая проблема хотя бы на одном доме появилась. То есть у последующих домов они должны либо применять другую технологию, либо изучать, как сделать лучше так, чтобы другие здания не пострадали», — подчеркнула она. По хорошему, продолжила Букина, обслуживанием исторических домов в городе должны заниматься не обычные управляющие компании, где «два дровосека и три землекопа по штатному расписанию», а организации, которые будут подходить к этому на необходимом высоком уровне.

Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360»

«Кроме того, у таких домов часто отсутствует актуальная техническая документация, а иногда бывает ситуация, что у домов со 100-летним стажем в таких документах указывают износ 20 процентов. Но ведь такого просто не может быть. И после капитальных ремонтов не вносится в техническую документацию информация о реальном износе», — возмутилась собеседница 360.ru. Отдельная проблема — изношенные сети, на которых происходят аварии, из-за протечек идет просадка фундамента, а потом также возникают трещины. Наблюдать такую картину, по словам Букиной, можно во многих дворах в центре города, в частности на Верейской улице.

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Что происходит с Египетским домом на Захарьевской Об огромном количестве проблем говорят и жильцы знаменитого Египетского дома на Захарьевской улице. Одна из местных жительниц по имени Алиса рассказала, что крупная трещина в здании появились еще в 2011 году. Со временем она росла и в 2017-м уже «разверзлась» на уровне третьего этажа. «Я позвонила в ЖЭК. Они пришли, сказали: „все заделаем“. Мы обрадовались, но в итоге все просто замазали цементом, заштукатурили, поставили маячки. После пошла еще одна трещина вверх», — посетовала Алиса.

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В начале августа в ответ на жалобу жильцов в Жилкомсервисе № 1 Центрального района заявили, что провели обследование лестничной клетки № 5, выявили трещину на стене и выполнили работы по удалению «слабодержащегося штукатурного слоя». Помимо этого, пообещали установить маячок для постоянного мониторинга.

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И на этом, к слову, беды жильцов дома не заканчиваются. Беспокойство вызывает люк посередине двора с мучительной и долгой заменой крышки. Старая у него была расколота, выглядела достаточно опасно и для людей, и для колес заезжающих на территорию машин.

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После жалоб крышку заменили, но очень своеобразным образом: теперь она, по словам Алисы, болтается, как у чайника, туда-обратно. «Я написала ряд обращений, но по итогу ответы были в духе, что крышки подходящего диаметра просто нет. Лучше бы они не трогали старую расколотую — она хотя бы более-менее нормально держалась, а теперь у нас постоянное приключение ее объезжать. А что будет, если на такую наступишь в темноте», — возмутилась петербурженка.

Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360»

Во всей этой ситуации с трескающимися домами особенно прискорбно то, что люди могут годами говорить о проблеме, но никакого реального решения для ее устранения приниматься не будет. Пример этому — случай на Гороховой и ЧП уже лета этого года с жилым домом 1/44 на улице Большая Зеленина. Около полудня 4 августа жильцы заметили, что полы в их квартирах буквально вскрываются, сообщало spb.aif.ru. К счастью, люди вовремя покинули здание, через несколько часов у здания обрушился фасад, дымоход, а затем парадная. Причем об аварийном состоянии дома было известно давно. На трещины и сколы, наспех замазанные цементом, жильцы жаловались с 2019 года. Однако тогда никого переселять никуда не стали, решив, что проблема не требует безотлагательного принятия мер и проведения срочных аварийных работ.