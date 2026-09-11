Специалист по выживанию Михайловский назвал пять главных опасностей для грибников осенью

Осенний поход за грибами может обернуться потерей ориентиров, встречей с дикими животными, отравлением или травмой. Эксперт по выживанию Данила Михайловский призвал грибников заранее готовиться к выходу в лес, сообщает Ura.ru .

Одна из самых серьезных угроз — заблудиться. Михайловский заметил, что люди часто уходят в лес без навигатора, карты и навыков ориентирования. Он рекомендовал заранее изучить местность, скачать офлайн-карту и взять заряженный телефон, фонарик, зажигалки, свисток, воду, еду и дождевик.

«Самый распространенный сценарий — это когда человек пошел в лес, не потрудился взять с собой навигатор, посмотреть карту или скачать приложение. Просто понадеявшись на себя, не обладая базовыми навыками ориентирования, потерялся, замерз и погиб», — рассказал Михайловский.

Следует сообщить близким, куда планируется идти и когда ожидается возвращение. Полезно также сфотографироваться перед выходом, чтобы было видно одежду. В лесу опасность представляют гадюки и клещи: не стоит засовывать руки под пни и в дупла, а трава и поваленные деревья лучше проверять палкой. Высокие сапоги и плотная одежда снижают риск укусов, после прогулки необходимо осмотреть тело на клещей.

Грибникам также грозят отравление, резкая смена погоды и травмы. В корзину стоит класть только знакомые грибы, а при сомнениях оставлять находку в лесу. Теплая одежда и дождевик помогут избежать переохлаждения, а осторожность на тропах — падений и переломов.