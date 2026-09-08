Более 9 тысяч звонков поступило в Систему-112 в Одинцове за неделю

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

С 31 августа по 6 сентября в Систему-112 Одинцовского округа поступило более 9,2 тысячи обращений. Чаще всего жители вызывали скорую помощь — 3908 звонков, еще 2440 раз обращались в полицию и Госавтоинспекцию.

По линии МЧС и пожарной охраны зафиксировали 312 вызовов, в газовую службу поступило 354 обращения. Остальные сообщения касались коммунальных ситуаций.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы напоминают жителям о правилах безопасности в лесу, так как стартовал грибной сезон. После дождей лесные тропы становятся скользкими, мокрые листья скрывают ямы, корни и поваленные ветки. В таких условиях легко потерять равновесие и получить травму. Дополнительную опасность создают буреломы, густая растительность и ранние сумерки. Утренний туман тоже способен дезориентировать.

Перед походом за грибами необходимо взять воду и небольшой запас еды. Отдельное внимание специалисты советуют уделить телефону. Перед выходом в лес рекомендуется полностью зарядить устройство, надеть яркую одежду и сообщить близким, куда именно направляетесь.

Жители Подмосковья могут установить приложение «112 МО» — через него можно быстро передать спасателям информацию о своем местоположении.