Сегодня 14:12 Грибная карта Подмосковья: где искать белые, лисички и опята в сентябре Биолог Сафонов назвал самые грибные места Подмосковья Фото: Грибы / Медиасток.рф Эксклюзив

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Сентябрь в Подмосковье — время, когда леса буквально кишат грибами. После дождей и первой осенней прохлады грибницы начинают плодоносить активнее всего. Где искать белые, подберезовики, лисички и опята в разных направлениях области, какие места считаются самыми урожайными и как не перепутать съедобные грибы с опасными двойниками — в материале 360.ru.

Грибные места Московской области — где и какие растут в сентябре Сентябрь — самый урожайный месяц в году для грибников, когда после обильных дождей наступает первая осенняя прохлада. Грибницы в таких условиях начинают активно плодоносить, рассказал 360.ru биолог Дмитрий Сафонов. На юге Подмосковья, в районе Чехова, Серпухова и Ступина, грибы можно встретить на железнодорожных станциях Шарапова Охота, Авангард, Чепелево: эти места богаты белыми, подберезовиками и подосиновиками. «И самый популярные осенние грибы — опята — тоже можно найти. Там смешанные леса, с дубом и березой», — отметил эксперт. В юго-западном направлении области много грибов вдоль Киевского и Калужского шоссе — Наро-Фоминский и Одинцовский округа. Сафонов уточнил, что речь идет о станциях Зосимова Пустынь и Мачихино, где можно найти лисички.

Фото: 360.ru

Белые биолог посоветовал искать на западе Подмосковья, по Минско-Можайскому направлению и в районе Юрьевского шоссе — это Руза и Можайский округ. Сафонов уточнил названия станций: Чапаевка и Кубинка. На востоке Московской области самым грибным считается в Казанское направление и Горьковское шоссе, то есть Егорьевский округ, Шатура, Орехово-Зуево и город Куровское в нем — станции Анциферово и Шевлягино. По словам Сафонова, там особенно много опят. «Я периодически туда езжу, поэтому знаю те места. Там можно найти подберезовики, лисички, опята», — отметил Сафонов. На севере региона, в районе Сергиева Посада, Талдома и Дмитрова, массово растут подосиновики, подберезовики, разные виды моховиков, белые, опята — попадаются иногда и лисички. Кроме того, в сентябре встречаются рядовки и зеленушки.

Фото: Грибы / Медиасток.рф

Какие грибы легко спутать с несъедобными и как отличить Среди несъедобных грибов самый очевидный — бледная поганка, которую легко спутать с шампиньоном, сыроежкой или зеленушкой. «Ее можно отличить по клубневидному утолщению у основания ножки. Окруженная мешочком, она называется вольва. Шляпка имеет бледно-зеленоватый цвет, иногда оливковый. Смертельная доза — треть одной такой шляпки», — предупредил Сафонов.

Интересно Яд бледной поганки не разрушается даже после варки.

Еще один опасный вид — ложные, или серно-желтые, или кирпично-красные опята. «Они отличаются от съедобных отсутствием кольца на ножке с желто-зелеными пластинками. Вот. У настоящего опенка есть белая пленка-кольцо под шляпкой и кремовые пластинки», — объяснил биолог. Бывают опасные виды и среди лисичек — их называют ложными, или говорушками оранжевыми. Как правило, ядовитый экземпляр имеет боле насыщенный цвет и ровные края шляпки. Ножка у ложной лисички полая внутри. Если надавить на ее мякоть, она не побелеет, а запах будет неприятным.

Фото: 360.ru

Пять мифов о грибах Грибы нужно обязательно срезать, чтобы не повредить грибницу «Не существует разницы, срывать или срезать гриб. Грибница находится глубоко в почве. Даже если гриб выкручивать, ей никакого вреда не будет. Основной ущерб, который человек наносит, — это вытаптывание и разрушение лесной подстилки. То есть главное — не тревожить подстилку вокруг гриба», — объяснил Сафонов. Черви и улитки не едят ядовитые грибы «У червей, слизней и улиток немного другая физиология. Они в большинстве случаев нечувствительны к токсинам грибов. Бледная поганка часто бывает червивой. Поэтому наличие насечек от насекомых абсолютно не гарантирует, что гриб может быть безопасен», — отметил биолог. Червивые и старые грибы безопасны после варки В старых грибах происходит разложение белков, из-за чего они образуют токсичные продукты распада. Как правило, они не исчезают после термической обработки, при жарке или варке. В червивых грибах остаются продукты жизнедеятельности личинок и насекомых, поэтому их не следует брать.

Фото: приготовление гречневого ризотто с грибами / Медиасток.рф

Луковица или серебро синеют, если в кастрюле есть ядовитые грибы «Это очень распространенный народный миф, который не имеет никакого научного обоснования. В съедобных грибах есть специальный фермент, который тоже дает реакцию, но он никак не зависит от токсичности. То есть определить таким способом съедобность гриба невозможно», — предупредил собеседник 360.ru. Лисички и сыроежки можно есть сырыми Сафонов отметил, что лисички действительно можно есть сырыми. Но лишь в небольшом количестве. Однако лучше все же обработать грибы термически, так как они могут накапливать в себе различных паразитов, их личинки и бактерии. «Сыроежки же в сыром виде, несмотря на их название, есть нельзя. Они содержат горькие вещества и могут вызывать раздражение слизистой пищевода и желудка, тошноту. Они требуют обязательной варки», — подытожил эксперт.

Фото: Грибы / Медиасток.рф