Грибная карта Подмосковья: где искать белые, лисички и опята в сентябре
Биолог Сафонов назвал самые грибные места Подмосковья
Сентябрь в Подмосковье — время, когда леса буквально кишат грибами. После дождей и первой осенней прохлады грибницы начинают плодоносить активнее всего. Где искать белые, подберезовики, лисички и опята в разных направлениях области, какие места считаются самыми урожайными и как не перепутать съедобные грибы с опасными двойниками — в материале 360.ru.
Грибные места Московской области — где и какие растут в сентябре
Сентябрь — самый урожайный месяц в году для грибников, когда после обильных дождей наступает первая осенняя прохлада. Грибницы в таких условиях начинают активно плодоносить, рассказал 360.ru биолог Дмитрий Сафонов.
На юге Подмосковья, в районе Чехова, Серпухова и Ступина, грибы можно встретить на железнодорожных станциях Шарапова Охота, Авангард, Чепелево: эти места богаты белыми, подберезовиками и подосиновиками.
«И самый популярные осенние грибы — опята — тоже можно найти. Там смешанные леса, с дубом и березой», — отметил эксперт.
В юго-западном направлении области много грибов вдоль Киевского и Калужского шоссе — Наро-Фоминский и Одинцовский округа. Сафонов уточнил, что речь идет о станциях Зосимова Пустынь и Мачихино, где можно найти лисички.
Белые биолог посоветовал искать на западе Подмосковья, по Минско-Можайскому направлению и в районе Юрьевского шоссе — это Руза и Можайский округ. Сафонов уточнил названия станций: Чапаевка и Кубинка.
На востоке Московской области самым грибным считается в Казанское направление и Горьковское шоссе, то есть Егорьевский округ, Шатура, Орехово-Зуево и город Куровское в нем — станции Анциферово и Шевлягино. По словам Сафонова, там особенно много опят.
«Я периодически туда езжу, поэтому знаю те места. Там можно найти подберезовики, лисички, опята», — отметил Сафонов.
На севере региона, в районе Сергиева Посада, Талдома и Дмитрова, массово растут подосиновики, подберезовики, разные виды моховиков, белые, опята — попадаются иногда и лисички. Кроме того, в сентябре встречаются рядовки и зеленушки.
Какие грибы легко спутать с несъедобными и как отличить
Среди несъедобных грибов самый очевидный — бледная поганка, которую легко спутать с шампиньоном, сыроежкой или зеленушкой.
«Ее можно отличить по клубневидному утолщению у основания ножки. Окруженная мешочком, она называется вольва. Шляпка имеет бледно-зеленоватый цвет, иногда оливковый. Смертельная доза — треть одной такой шляпки», — предупредил Сафонов.
Интересно
Яд бледной поганки не разрушается даже после варки.
Еще один опасный вид — ложные, или серно-желтые, или кирпично-красные опята.
«Они отличаются от съедобных отсутствием кольца на ножке с желто-зелеными пластинками. Вот. У настоящего опенка есть белая пленка-кольцо под шляпкой и кремовые пластинки», — объяснил биолог.
Бывают опасные виды и среди лисичек — их называют ложными, или говорушками оранжевыми. Как правило, ядовитый экземпляр имеет боле насыщенный цвет и ровные края шляпки. Ножка у ложной лисички полая внутри. Если надавить на ее мякоть, она не побелеет, а запах будет неприятным.
Пять мифов о грибах
Грибы нужно обязательно срезать, чтобы не повредить грибницу
«Не существует разницы, срывать или срезать гриб. Грибница находится глубоко в почве. Даже если гриб выкручивать, ей никакого вреда не будет. Основной ущерб, который человек наносит, — это вытаптывание и разрушение лесной подстилки. То есть главное — не тревожить подстилку вокруг гриба», — объяснил Сафонов.
Черви и улитки не едят ядовитые грибы
«У червей, слизней и улиток немного другая физиология. Они в большинстве случаев нечувствительны к токсинам грибов. Бледная поганка часто бывает червивой. Поэтому наличие насечек от насекомых абсолютно не гарантирует, что гриб может быть безопасен», — отметил биолог.
Червивые и старые грибы безопасны после варки
В старых грибах происходит разложение белков, из-за чего они образуют токсичные продукты распада. Как правило, они не исчезают после термической обработки, при жарке или варке. В червивых грибах остаются продукты жизнедеятельности личинок и насекомых, поэтому их не следует брать.
Луковица или серебро синеют, если в кастрюле есть ядовитые грибы
«Это очень распространенный народный миф, который не имеет никакого научного обоснования. В съедобных грибах есть специальный фермент, который тоже дает реакцию, но он никак не зависит от токсичности. То есть определить таким способом съедобность гриба невозможно», — предупредил собеседник 360.ru.
Лисички и сыроежки можно есть сырыми
Сафонов отметил, что лисички действительно можно есть сырыми. Но лишь в небольшом количестве. Однако лучше все же обработать грибы термически, так как они могут накапливать в себе различных паразитов, их личинки и бактерии.
«Сыроежки же в сыром виде, несмотря на их название, есть нельзя. Они содержат горькие вещества и могут вызывать раздражение слизистой пищевода и желудка, тошноту. Они требуют обязательной варки», — подытожил эксперт.
При какой погоде лучше не идти в лес за грибами
Сафонов отметил, что в лес не стоит ходить в сильный туман — можно просто заблудиться. В сильный дождь и грозу тоже нежелательно находиться в лесу.
«Грибы набирают много воды и быстро портятся. Кроме того, тропинки скользкие, а в грозу опасно находиться под деревьями. Сильный ветер может обрушить сухие ветки и травмировать», — объяснил биолог.
После заморозков ходить на тихую охоту тоже бессмысленно, так как грибы подмерзают, из-за чего при оттаивании теряют свой вкус, быстро портятся и становятся опасными.
Идеальной погодой для сбора грибов Сафонов назвал умеренное тепло в районе 15-20 градусов. Важно, чтобы в лесу было умеренно влажно и без обильных дождей. После дождя лучше идти за грибами спустя один-два дня.