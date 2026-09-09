Спасатели назвали случаи, когда грибникам лучше отказаться от похода в лес

Спасатели советуют грибникам не ходить в лес при непогоде или плохом состоянии

Даже в разгар сезона «тихой охоты» грибникам рекомендовали отложить поход в лес при плохом самочувствии или неблагоприятной погоде. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе ГКУ «Мособлпожспас».

«Надо воздержаться от похода за грибами, если вы не уверены в своем самочувствии — в лесу невозможно получить помощь врача вовремя, а чтобы самостоятельно выйти из чащи, нужны силы и время», — сказал представитель ведомства.

Особое внимание спасатели обратили на пожилых людей. По их словам, во время прогулки по лесу хронические заболевания могут обостриться, а ухудшение состояния вдали от населенных пунктов создаст дополнительные трудности.

От похода также рекомендовали отказаться, если синоптики прогнозируют дождь, сильный ветер или резкое похолодание. Такая погода способна привести к переохлаждению и простуде, особенно при длительном пребывании в лесу.

Спасатели добавили, что чаще всего трудности возникают у пожилых грибников и семей с детьми. Первые не всегда учитывают состояние здоровья, а вторые могут отвлечься на окружающую природу и потерять дорогу из виду.

Ранее специалисты напомнили, что в большинстве регионов России грибной сезон обычно продолжается до конца октября. Однако при резком похолодании сбор грибов завершится раньше привычного срока.