Заблудившуюся женщину вывели из леса в Орехово-Зуеве

Спасатели 249-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» 7 сентября нашли женщину, которая заблудилась в лесу в Орехово-Зуеве. Она отправилась за грибами в массив между станцией Шевлягино и СНТ «Восход».

Около 14:25 женщина позвонила в службу «Система-112» и сообщила, что не может самостоятельно найти дорогу обратно. Спасатели прибыли на место и установили с ней телефонную связь, чтобы определить примерное местоположение и узнать о ее состоянии.

«Огнеборцы установили телефонную связь с потерявшейся, чтобы узнать о ее состоянии и примерном местоположении. С помощью звуковых сигналов, подаваемых со специальной техники, специалисты пытались вывести женщину к лесной поляне у железной дороги, продолжая общаться с ней по телефону», — уточнил Олег Трифонов.

Поиски продолжались около двух часов. Сотрудники «Мособлпожспаса» прочесывали лес и подавали звуковые сигналы со специальной техники, постепенно направляя женщину к поляне возле железной дороги. В итоге ее вывели из леса и доставили домой.

Медицинская помощь женщине не потребовалась. Перед отъездом спасатели напомнили ей правила безопасного поведения в лесу.