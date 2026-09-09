Психолог Зберовский сравнил сбор грибов с игровой зависимостью

Сбор грибов вызывает у человека сильные положительные эмоции и стремление снова отправиться в лес, заметил психолог Андрей Зберовский. По его словам, тихая охота напоминает лудоманию, но приносит пользу, сообщает Sputnik .

Зберовский объяснил, что мозг воспринимает грибы как ценную добычу. Они содержат растительный белок и часто растут группами, поэтому одна находка дает сразу несколько поводов для радости.

«Грибы — это растительный белок, поэтому на уровне древних инстинктов грибы положительно оцениваются нашим мозгом как добыча, почти как рыба или дичь», — отметил Зберовский.

По его словам, сбор грибов может быть приятнее рыбалки или охоты: добыча встречается чаще, а результат заметен быстрее.

Психолог добавил, что тихая охота отчасти похожа на игровую зависимость. Однако в этом случае поиск грибов становится полезной игрой для человеческого мозга.