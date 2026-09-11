Ura.ru: россияне могут составить завещание без уведомления наследника

Завещатель вправе не сообщать будущему наследнику о документе. После смерти владельца имущества нотариус уведомит указанного в завещании человека, если ему известны его контакты, сообщает Ura.ru .

Распорядиться имуществом на случай смерти можно двумя способами: составить завещание или заключить наследственный договор. Закон позволяет выбрать наследником любого человека, в том числе того, кто не знает о завещании.

До открытия наследственного дела содержание документа остается тайной. Нотариус, удостоверивший завещание, не вправе раскрывать его условия и не получает автоматического сообщения о смерти завещателя.

Наследственное дело открывают после обращения к нотариусу заинтересованного лица, например родственника. Тогда специалист проверяет сведения в единой информационной системе нотариата. Если наследник указан в завещании, нотариус должен известить его при наличии адреса проживания или данных о месте работы. Самостоятельно разыскивать человека он не обязан.

Чтобы избежать проблем с уведомлением, завещателю рекомендуют указать актуальные контакты наследника. Исполнение документа также можно поручить душеприказчику. Он должен заранее согласиться на эту роль, но сведения о наследниках могут остаться для него закрытыми до смерти завещателя.