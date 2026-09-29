Россиянам перечислили риски, которые возникают при оформлении генеральной доверенности

Нотариусы перечислили риски, которые возникают при оформлении генеральной доверенности. Об этом Ura.ru сообщили в сообщении нотариального сообщества.

Генеральная доверенность дает широкие полномочия: продажу имущества, представительство в судах и госорганах. Главный риск — злоупотребление: доверенное лицо может действовать в своих интересах, например, продать квартиру по заниженной цене. Мошенники также используют поддельные документы для хищения активов.

Выдавая доверенность, вы фактически передаете контроль над делами, что может привести к потере управления собственностью. Отозвать документ сложно, если представитель находится в другом регионе, а неправильно оформленная доверенность ведет к признанию сделок недействительными.

Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют выдавать документы с ограниченными полномочиями на конкретные действия и регулярно проверять отчеты доверенного лица о состоянии имущества.