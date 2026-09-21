Юрист Чирикова объяснила, как оформить доверенность на пенсию на дому

Пенсионер, которому трудно прийти к нотариусу, может вызвать его на дом и оформить доверенность на получение пенсии родственником или другим представителем. Об этом рассказала старший преподаватель РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова, сообщает RT .

Для вызова нотариуса нужно обратиться в ближайшую контору, сообщить адрес, состояние пенсионера и цель оформления документа. Также необходимо заранее передать паспортные данные доверителя и представителя, согласовать дату и стоимость визита.

В доверенности указывают срок ее действия и полномочие на получение пенсии. Во время визита нотариусу потребуется оригинал паспорта пенсионера. Представителю присутствовать обычно не нужно.

Нотариус лично беседует с доверителем, выясняет, понимает ли он смысл документа и принимает ли решение добровольно. Затем специалист зачитывает текст доверенности и удостоверяет подпись.

Если пенсионер не может расписаться из-за болезни, нотариальную контору следует предупредить заранее. По просьбе доверителя подпись может поставить приглашенный дееспособный гражданин в присутствии нотариуса. При отсутствии срока доверенность действует один год.

Для получения денег представителю понадобятся паспорт и оригинал доверенности. Если документ оформлен более чем на год, пенсионер должен ежегодно подтверждать в Социальном фонде регистрацию по месту получения выплат. Пациентам стационара доверенность на получение пенсии бесплатно удостоверяет администрация больницы.