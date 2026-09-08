Сегодня 16:30 Адвокат смерти. Какие документы подготовить перед кончиной близкого и как не забыть о главном Юрист Ахтырко: перед смертью близкого нужно проверить актуальность завещания Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Когда близкий человек оказывается при смерти, мысль о юридических формальностях кажется неуместной. Однако именно в этот момент бывает необходимо подготовить важные документы, чтобы потом избежать долгих судебных тяжб и споров с родственниками. Какие бумаги стоит привести в порядок, к кому обратиться за помощью и как за делами не забыть о морали, разбирался 360.ru.

С чего начать: завещание и документы о родстве По словам юриста Дарьи Ахтырко, первое, о чем стоит позаботиться, когда человек при смерти, — это завещание. Если оно уже есть, нужно проверить его актуальность. Если нет — возможно, стоит его составить, чтобы воля умершего была в точности исполнена. Также по возможности важно уведомить всех наследников о возможных долгах, чтобы для них это не стало внезапным сюрпризом. И собрать все документы в единую папку. «Лучше, чтобы все документы, которые есть и были при жизни, — паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке и прочее — находились в одном месте», — порекомендовала собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Когда речь идет об уходе близкого родственника, особенно важным становится подтверждение родства, которое обеспечит правом на наследство или принятие ключевых решений. Это позволит в дальнейшем не омрачать себе проживание горя ненужной бюрократией.

Обязательно иметь документы, свидетельствующие о родстве. Если это супруг — свидетельство о браке. Если сын, дочь, мать, отец — свидетельство о рождении. Если бабушка, дедушка — подготовить цепочку, по которой будут прослеживаться родственные связи: например, свидетельство о рождении вашего отца и потом ваше свидетельство о рождении. Дарья Ахтырко

Если умирает дальний родственник Если же при смерти находится дальний родственник, за которым вы ухаживали, когда он находился в больнице, это участие тоже стоит подтвердить документально. «Для споров о наследстве готовим документы, подтверждающие, что вы осуществляли уход. Это могут быть выписки из медицинских карт о том, что человек посещал, сидел, привез в больницу. На этом моменте тоже могут быть споры», — пояснила правозащитница.

Фото: РИА «Новости»

Отдельная ситуация — если между вами и умирающим заключен договор пожизненного содержания с иждивением. В этом случае крайне важно подтвердить его исполнение.

При договоре пожизненного содержания должна быть возможность доказать, что вы действительно выплачивали денежную сумму, указанную в нем, до смерти этого лица. Вносили плату, помогали с обеспечением — те условия, которые предусмотрены документом.

Бывают и обратные обстоятельства: юрист напомнила, что по закону к наследникам восьмой очереди относятся те, кто находился на иждивении у умершего. «Тогда опять-таки нужно доказать тот факт, что он вас содержал. То есть его пенсии или зарплаты хватало на то, чтобы он предоставлял вам денежные средства. И были эти переводы», — пояснила собеседница 360.ru. Кто поможет с документами Если вы чувствуете, что разобраться в бумагах самостоятельно сложно, стоит обратиться к специалисту. «Когда речь идет о простом наследовании, можно обратиться к нотариусу. По остальным же вопросами существуют юристы, адвокаты, которые на этом специализируется», — рассказала Ахтырко.

Фото: РИА «Новости»