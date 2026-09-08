Адвокат смерти. Какие документы подготовить перед кончиной близкого и как не забыть о главном
Юрист Ахтырко: перед смертью близкого нужно проверить актуальность завещания
Когда близкий человек оказывается при смерти, мысль о юридических формальностях кажется неуместной. Однако именно в этот момент бывает необходимо подготовить важные документы, чтобы потом избежать долгих судебных тяжб и споров с родственниками. Какие бумаги стоит привести в порядок, к кому обратиться за помощью и как за делами не забыть о морали, разбирался 360.ru.
С чего начать: завещание и документы о родстве
По словам юриста Дарьи Ахтырко, первое, о чем стоит позаботиться, когда человек при смерти, — это завещание. Если оно уже есть, нужно проверить его актуальность. Если нет — возможно, стоит его составить, чтобы воля умершего была в точности исполнена.
Также по возможности важно уведомить всех наследников о возможных долгах, чтобы для них это не стало внезапным сюрпризом. И собрать все документы в единую папку.
«Лучше, чтобы все документы, которые есть и были при жизни, — паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке и прочее — находились в одном месте», — порекомендовала собеседница 360.ru.
Когда речь идет об уходе близкого родственника, особенно важным становится подтверждение родства, которое обеспечит правом на наследство или принятие ключевых решений. Это позволит в дальнейшем не омрачать себе проживание горя ненужной бюрократией.
Обязательно иметь документы, свидетельствующие о родстве. Если это супруг — свидетельство о браке. Если сын, дочь, мать, отец — свидетельство о рождении. Если бабушка, дедушка — подготовить цепочку, по которой будут прослеживаться родственные связи: например, свидетельство о рождении вашего отца и потом ваше свидетельство о рождении.
Дарья Ахтырко
Если умирает дальний родственник
Если же при смерти находится дальний родственник, за которым вы ухаживали, когда он находился в больнице, это участие тоже стоит подтвердить документально.
«Для споров о наследстве готовим документы, подтверждающие, что вы осуществляли уход. Это могут быть выписки из медицинских карт о том, что человек посещал, сидел, привез в больницу. На этом моменте тоже могут быть споры», — пояснила правозащитница.
Отдельная ситуация — если между вами и умирающим заключен договор пожизненного содержания с иждивением. В этом случае крайне важно подтвердить его исполнение.
При договоре пожизненного содержания должна быть возможность доказать, что вы действительно выплачивали денежную сумму, указанную в нем, до смерти этого лица. Вносили плату, помогали с обеспечением — те условия, которые предусмотрены документом.
Бывают и обратные обстоятельства: юрист напомнила, что по закону к наследникам восьмой очереди относятся те, кто находился на иждивении у умершего.
«Тогда опять-таки нужно доказать тот факт, что он вас содержал. То есть его пенсии или зарплаты хватало на то, чтобы он предоставлял вам денежные средства. И были эти переводы», — пояснила собеседница 360.ru.
Кто поможет с документами
Если вы чувствуете, что разобраться в бумагах самостоятельно сложно, стоит обратиться к специалисту.
«Когда речь идет о простом наследовании, можно обратиться к нотариусу. По остальным же вопросами существуют юристы, адвокаты, которые на этом специализируется», — рассказала Ахтырко.
Главное — не забывать о живом человеке
При всей значимости юридических формальностей юрист напомнила о главном: близкий человек на пороге ухода из жизни нуждается в заботе и внимании, а не только в оформлении бумаг.
За проверками завещаний и сбором документов важно не забыть о человеческой стороне вопроса: быть рядом и подарить близкому тепло, внимание и достойные последние дни.
«Мне кажется, главный алгоритм — вы должны ему помочь дожить счастливо эти дни, а не только собирать документы. Думаю, что здесь между моралью и правом должна все-таки превалировать мораль», — заключила собеседница 360.ru.