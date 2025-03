Бьюти-блогерши от 2 до 5. Чем опасен тренд на видео макияжа у маленьких девочек

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

В социальных сетях стремительно распространяется тренд на маленьких девочек — бьюти-блогеров, которые, как взрослые (а многие даже лучше взрослых), наносят макияж, учат краситься и ухаживать за лицом и показывают подписчикам многочисленные баночки уходовых и косметических средств. Кажущее на первый взгляд безобидным увлечение девочек на самом деле может нести множество негативных и даже опасных последствий для юных модниц, сообщило британское издание The Independent .

Видео школьниц, которые рассказывают о косметике и показывают свои сборы в школу в популярном формате CRWM (get ready with me, что в переводе с английского означает «собирайся со мной»), набирают миллионы просмотров, тысячи лайков и комментариев в TikTok, Instagram* и YouTube. Кто-то пишет маленьким блогершам комплименты и слова поддержки, кто-то высказывает недопонимание, как таким маленьким девочкам разрешают наносить на себя так много средств.