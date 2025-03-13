13 марта 2025 17:50 Бьюти-блогерши от 2 до 5. Чем опасен тренд на видео макияжа у маленьких девочек 0 0 0 Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

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В социальных сетях стремительно распространяется тренд на маленьких девочек — бьюти-блогеров, которые, как взрослые (а многие даже лучше взрослых), наносят макияж, учат краситься и ухаживать за лицом и показывают подписчикам многочисленные баночки уходовых и косметических средств. Кажущее на первый взгляд безобидным увлечение девочек на самом деле может нести множество негативных и даже опасных последствий для юных модниц, сообщило британское издание The Independent.

Видео школьниц, которые рассказывают о косметике и показывают свои сборы в школу в популярном формате CRWM (get ready with me, что в переводе с английского означает «собирайся со мной»), набирают миллионы просмотров, тысячи лайков и комментариев в TikTok, Instagram* и YouTube. Кто-то пишет маленьким блогершам комплименты и слова поддержки, кто-то высказывает недопонимание, как таким маленьким девочкам разрешают наносить на себя так много средств.

Фото: Hendrik Schmidt/dpa / www.globallookpress.com

«Я в этом возрасте лупила крапиву палкой», «Вам завтра к первому уроку — убирайте спонжи из рук», «В свои 30 не знаю, как пользоваться всеми этими тинтами и делать контуринг, а девочка научилась этому в шесть», «То чувство, когда школьница делает макияж лучше многих взрослых женщин», — делятся пользователи в комментариях.

Родители по всему миру миру бьют тревогу: их дочки в возрасте 6-10 лет стали резко интересоваться макияжем и уходом за кожей. Если раньше интерес к косметике возникал у подростков около 14-15 лет, то у младших детей поколения альфа, родившихся после 2010 года, он появился намного раньше. Все больше и больше девочек младшего школьного возраста стали разбираться в правилах нанесения тонального крема, выборе омолаживающей сыворотки и многоступенчатом уходе за кожей лица. Мамы и папы обеспокоены тем, что из-за нового тренда будет страдать не только семейный бюджет, который подростки будут тратить на покупку новых баночек, но и психика детей, подвергающаяся давлению со стороны общества и влиянию социальных сетей.

Фото: Guido Werner/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

На Западе юных любитей косметики назвали sephora kids, а в распространении тренда среди детей обвинили маркетинговые отделы крупнейших косметических сетей, которые увидели в подрастающем поколении новую целевую аудиторию и продвигают среди них культ макияжа и уходовых процедур. Не только с помощью роликов в соцсетях — The Independent заявил, что Sephora, Glossier и другие магазины косметики в США даже устраивают дни рождения для маленьких любительниц косметики внутри своих бутиков.

Индустрия красоты, созданная миллиардными корпорациями, распространила свое влияние на самые юные годы жизни, убеждая шестилетних детей, что им необходимы процедуры по уходу за кожей, что «сияющий вид» — это обязанность, а красота — это необходимость. Эллен Атланта Автор книги «Пиксельная плоть 2024 года: как токсичная красота вредит женщинам»

Дерматологи предостерегают родителей девочек, которые слишком рано увлеклись индустрией красоты, о негативных последствиях чрезмерного использования детьми уходовых средств. Регулярное использование антитивозрастных масок, кремов, тонеров и сывороток, содержащих ретинол и отшелушивающие кислоты, может нанести вред детской коже. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.