Отопление включат во всех многоквартирных домах Клина до 10 октября

В Клину с 1 октября начался отопительный сезон. В первую очередь тепло начнут подавать в 198 социальных учреждений, включая школы, детские сады и медицинские учреждения, сообщили в РИАМО.

На котельной, обеспечивающей теплом южный микрорайон города, к 11:00 температура теплоносителя достигла +45 градусов. Показания температуры и давления с оборудования в режиме реального времени поступают в ЖКХ-Центр Подмосковья.

Для перехода на зимний режим специалисты запустили сетевые насосы и перевели котельные на рабочие параметры после проведения пробных топок. Теперь управляющие организации и обслуживающие предприятия поэтапно открывают запорную арматуру, начиная с социальных объектов, а также проводят развоздушивание отопительных систем внутри зданий.

Главный инженер клинского филиала «Газпром теплоэнерго МО» Игорь Кудинов выразил уверенность в том, что благодаря недавним пробным топкам начало отопительного сезона пройдёт благополучно.

Всего в округе находятся 69 котельных, 60 из которых обеспечивают теплом жилые дома и социальные учреждения. При этом некоторые источники технически не позволяют разделить подачу тепла в социальные объекты и многоквартирные дома, поэтому их сразу перевели на зимний режим вместе с жилым фондом.

Энергетики планируют завершить подключение отопления во всех 1 032 домах округа до 10 октября.