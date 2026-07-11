Циклон «Бернадетт» пришел в Подмосковье: первые последствия стихии и когда ждать пика

Циклон «Бернадетт» добрался до Центральной России и обрушился на Московский регион. Штормовой ветер, ливень, гроза — местные жители наблюдают весь спектр непогоды, обещанный синоптиками. Штормовое предупреждение действует на все выходные.

Девятибалльный шторм с ливнями и градом Причиной серьезного ухудшения погоды по всей Центральной России стало влияние активных фронтальных разделов высотного циклона с центром над территорией Белоруссии. В зоне действия циклона оказались Москва, Московская, Тверская, Смоленская, Калужская и Тульская области.

Интересно Высотные западные циклоны отличаются тем, что захватывают огромные площади и могут генерировать мощные конвективные процессы: ливни, грозы и град. Сочетание обильных осадков и ураганного ветра создает высокие риски подтоплений низменных участков, повреждения линий электропередачи, кровель зданий и массового падения деревьев.

На выходные москвичам и жителям Подмосковья пообещали ливни, грозы, местами град и усиление ветра до 15-20 метров. Местами — до 25 метров в секунду. Это практически девятибалльный шторм по шкале Бофорта.

Фото: 360.ru

Ночью стихия бушевала в области, но к утру стала подбираться к столице. По прогнозам синоптиков, ураган достигнет пика в полдень, в Москве пройдут грозы со шквалистым ветром и градом. Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», что больше всего осадков достанется Новой Москве и Можайскому району.

Фото: РИА «Новости»

В субботу выпадет до 35 миллиметров осадков, порывы ветра достигнут 17 метров в секунду, сообщили в Росгидромете. Особенно сильные ливни пройдут в ночь на воскресенье. Ветер останется сильным, но порывы будут несколько слабее по сравнению с предыдущими днями — до 15 метров в секунду. За весь период выпадет 45-60 миллиметров осадков, в отдельных районах — до 80 миллиметров. «В ночь на понедельник основная зона ненастья сместится на север Подмосковья и соседние районы Тверской, Ярославской, Владимирской областей. В понедельник дожди будут продолжаться. А с 15 по 20 июля осадков практически не будет», — отметил Варакин. Минтранс предупредил, что погодные условия могут повлиять на безопасность полетов: гроза, интенсивные осадки и сильный ветер могут ограничивать условия для взлета и посадки. Возможны изменения в расписании полетов, не исключены отмены рейсов.

Фото: Роскосмос

Космический снимок мощного атмосферного вихря опубликовал Роскосмос. Снимок циклона сделали с помощью спутников «Арктика-М» и «Электро-Л» с высоты более 35 тысяч километров.

Первые последствия урагана Первые сообщения о последствиях атлантического циклона пришли из Наро-Фоминска и Троицкого округа. Ураган сносил крыши домов, срывал с домов облицовку. «Сильнее всего повреждены дома на улице Клубничной. Предварительно, среди местных жителей никто не пострадал», — сообщил телеграм-канал Shot.

Фото: РИА «Новости»

В ночь на 11 июля в аэропорту Шереметьево задержали около 20 рейсов, во Внуково не смогли зайти на посадку или взлететь 27 бортов. Три самолета кружили над столицей, не имея возможности приземлиться. Циклон «Бернадетт» практически полностью разрушил приют для бездомных животных «Мурзик Шарики» в муниципальном округе Шаховская. Сотрудники сообщили, что стихия уничтожила около трети вольеров, собаки разбежались. Волонтеры ищут их под проливным дождем, поиски продолжат поутру. По сообщениям в телеграм-канале — погибла как минимум одна собака. Смерч, ураган, суперциклон: синоптик развенчал мифы о непогоде в Московском регионе Москвичей и жителей Подмосковья напугали, что на регион идет мощный суперциклон, который может сформировать смерчи. Слухи спровоцировало заявление ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца — он рассказал об эффекте «Фудзивары», когда происходит слияние двух циклонов в один.

Видео: 360.ru