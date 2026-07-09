Минтранс предупредил о возможных проблемах с вылетами из-за погоды в Москве

Ливень с грозами и усилением ветра до 15-20 метров в секунду, который ожидается в Москве 10 июля и до конца выходных, может повлияет на безопасность полетов. Предупреждение опубликовал Минтранс России в телеграм-канале .

«Погодные условия могут повлиять на безопасность полетов: гроза, интенсивные осадки и сильный ветер могут ограничивать условия для взлета и посадки. В связи с этим возможны изменения в расписании полетов, не исключены отмены рейсов», — отметили в сообщении.

Пассажирам рекомендовали следить за актуальной информацией и заранее продумывать, как добраться до аэропорта в условиях непогоды.

В ведомстве также отметили, что для обслуживания воздушных судов и пассажиров привлекли дополнительный персонал.

Ухудшение погоды связано с активным циклоном, который смещается с юга. Из-за грозы в Москве и Московской области 9 июля и 10 июля объявили желтый уровень погодной опасности. Днем 10 июля в Московском регионе может выпасть град.