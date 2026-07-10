Мощный ураган накрыл Подмосковье, циклон движется в сторону Москвы

По данным синоптиков, циклон продолжает смещаться в сторону Москвы. В ближайшие выходные в столице ожидаются сильные дожди, местами ливни с грозами и градом, а также порывы ветра до 20 метров в секунду.

По прогнозам метеорологов, за выходные в Москве может выпасть до трех четвертей месячной нормы осадков. Горожанам рекомендуют соблюдать осторожность, не укрываться под деревьями во время непогоды и по возможности отказаться от парковки автомобилей рядом с ними.