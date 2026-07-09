Роскосмос опубликовал фото огромного циклона, надвигающегося на Москву

Бушевавший в Калининградской области циклон подошел вплотную к Москве. Космический снимок мощного атмосферного вихря опубликовал Роскосмос в телеграм-канале .

«Сегодня циклон подошел к Москве. Его прохождение зафиксировали спутники Роскосмоса», — добавили в госкорпорации.

Снимок циклона сделали с помощью спутников «Арктика-М» и «Электро-Л» с высоты более 35 тысяч километров. Днем ранее, 8 июля, штормовой циклон прошел по Калининградской области, повредил крыши частных домов и автомобили, а также оставил ряд населенных пунктов без электроснабжения.

С 9 июля до 21:00 10 июля в Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, местами пройдут сильные ливни, предупреждал синоптик Евгений Тишковец. На выходных на метр площади в регионе выльется до 67 литров воды.