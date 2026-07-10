Москвичам назвали дату самых сильных дождей

Синоптик Голубев: самые сильные осадки придут в Москву в ночь на воскресенье

В ночь на 12 июля в Москву придут наиболее интенсивные осадки. Об этом РИА «Новости» сообщил глава отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев.

По его словам, в Московском регионе в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода. Однако с субботы на воскресенье прогнозируются наиболее интенсивные осадки.

«Именно в этот период местами ожидаются сильные дожди, для Москвы до 30 миллиметров осадков за 12 часов. Местами возможно подтопление низинных участков», — предупредил метеоролог.

Голубев добавил, что 10 июля непогоды ждать не стоит, но вероятно шквалистое усиление ветра, минимум до 20 метров в секунду.

Городские службы столицы перевели в режим повышенной готовности. Бригады инженерных компаний перешли на круглосуточное дежурство, в местах вероятных подтоплений заранее установили водооткачивающую технику.