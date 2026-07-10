Фейк: мощные смерчи накроют Москву 10 июля

В Сети появилась информация, что в пятницу, 10 июля, Москву якобы накроют мощные смерчи. Однако проверка доказала, что она является фейковой.

Фейк

Ряд телеграм-каналов и групп в соцсетях распространил информацию, что 10 июля в Москве якобы ожидается образование смерчей. Авторы сообщений ссылаются на прогнозы неких синоптиков, обещающих формирование смерчей и ветер со скоростью до 20 метров в секунду.

Также якобы ожидается и гроза с градом, а на выходных ливни усилятся. Суммарно на город якобы обрушится до 35 миллиметров осадков — 3-4 ведра воды на один квадратный метр.

Впервые новости про аномальные ливни и смерчи пошли после прогноза ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца для РИА «Новости». Он рассказывал про так называемый эффект «Фудзивары», который происходит в процессе слияния двух циклонов в один суперциклон.

В результате формирования суперциклона над Центральной Россией на столицу обрушатся аномальные ливни, в сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячной нормы.

Суперциклон может образоваться при столкновении циклона «Бернадетт», который зародился в Южной Балтике, и атмосферного вихря с Северного Каспия. Причем термические циклоны на Каспии летом — редкое явление, возникающее раз в 10 лет. Новый такой вихрь получил неофициальное название «Гайдар».

Правда

На самом деле, никакого суперциклона в Москве не ожидается, отмечал все тот же Тишковец. Метеоролог подчеркивал, что таких циклонов нет на картах сейчас, а информацию о суперциклоне «Гайдар» в СМИ он считает выдуманной.

В сводке Гидрометцентра тоже нет информации об аномальных явлениях для Москвы в виде смерчей или иных событий.

В разделе «Экстренная информация» на сайте Гидрометцентра говорится, что вечером 10 июля и в первой половине ночи с 10 на 11 июля в Московской, Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской областях ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град.

Ни о каких смерчах в Москве речи в прогнозах Гидрометцентра нет. В прогнозе центра погоды «Фобос» также нет никаких данных о предстоящих смерчах в Москве.

Таким образом, информация о том, что Москву к вечеру 10 июля накроют смерчи, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.