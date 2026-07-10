В Московском регионе на выходных пройдут ливни с грозами, градом и сильным ветром

Ливни, грозы, местами град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду придут в Московский регион 10-12 июля. Об этом сообщил Росгидромет.

Кратковременные дожди начнутся в пятницу, выпадет 10-20 миллиметров осадков. Все три дня ливни будут сопровождаться грозами. Местами возможен шквал с порывами до 20 метров в секунду.

В субботу выпадет до 35 миллиметров осадков, порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

В воскресенье особенно сильные ливни пройдут ночью. Ветер останется сильным, но порывы будут несколько слабее по сравнению с предыдущими днями — до 15 метров в секунду.

За весь период выпадет 45-60 миллиметров осадков, в отдельных районах — до 80 миллиметров.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru заявила, что в выходные есть вероятность образования смерчей в регионе, но она очень мала, предсказывать такие явления очень сложно.