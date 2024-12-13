От ледовых шоу до «Щелкунчика» в театре. Топ-10 идей на Рождество в Подмосковье

Древние обители, ярмарки, загородные отели и уютные домашние вечера. Рождество в Подмосковье — это время семейных традиций и зимних развлечений на любой вкус. Идеи для встречи одного из самых любимых праздников года — в путеводителе 360.ru.

Рождество в Лавре Адрес: Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева лавра Православный праздник Рождества Христова любят и чтят в Подмосковье, где расположено множество храмов и монастырей с богатой историей, ценной архитектурой и чудотворными иконами. К этому дню все обители украшают белыми цветами и еловыми ветками, внутри горят свечи и приятно пахнет хвоей. Во дворах можно встретить вертепы или ледяные скульптуры. Везде проводят праздничные богослужения, звонят в колокола. Такое путешествие украсит день и наполнит его светлыми чувствами.

Фото: Unsplash

Многие любят отмечать Рождество в Троице-Сергиевой лавре, и не зря. Это важный центр православной культуры не только всего Подмосковья, но и России в целом. Особая гордость — мощи преподобного Сергия Радонежского и уникальные фрески, созданные артелью мастеров под руководством великого иконописца Андрея Рублева. На праздник здесь очень красиво, уютно и атмосферно. Перед главным входом в Лавру будет работать новогодняя ярмарка с горячими напитками, сувенирами и изделиями ручной работы. В городе множество мест, которые тоже будет интересно посетить на Рождество, а почерпнуть идею можно в нашем путеводителе по Сергиеву Посаду.

Фото: https://parkpatriot.ru/

Путешествие в парк «Патриот» Адрес: Одинцовский городской округ, 55-й километр Минского шоссе Парк «Патриот» предлагает традиционно большую и яркую программу на январские праздники. В Рождество взрослые и дети смогут протестировать новый аттракцион «Самовар». В его чаше с яркими узорами тепло и уютно, можно отдохнуть и насладиться моментом. Рядом будут играть в дженгу — строить высокую башню, стараясь не разрушить ее. Забава отлично подойдет для семей с детьми. В программе дня также веселые старты, квест и катание на БТР-40. Людям творческим стоит пойти на мастер-классы по росписи пряников и елочных шаров. Можно даже создать собственную игрушку-антистресс. К праздникам в Парке «Патриот» подготовили красивые локации для съемок. Одна из фотозон называется «Пряничный домик» — это знакомый с детства мир сладостей, глазури и мерцающих гирлянд. Вторая фотозона — уникальный арт-объект с тремя гигантскими елочными шарами. Масштабно и красиво.

Фото: Unsplash

«Щелкунчик» в театре Pastila Адрес: Коломна, улица Москворецкая, дом 14, Театральный дом Рождественская история оживет 7 января на сцене уютного театра Pastila в Коломне. Спектакль по мотивам произведения Гофмана пройдет в старинном особняке, построенном в эпоху знаменитого сказочника. Праздничное представление под музыку Чайковского с балетными танцами и елкой начнется в 12:00. Гостей ждут угощения от Феи Драже. В 15:00 в этом же театре покажут «Маленького принца», а в 19:00 здесь начнется новогодний концерт. Это яркое шоу с ариями из известных оперетт, хитами на все времена и танцевальными номерами. Зрителей пригласят за столики с шампанским и угощениями. Есть и масса других идей для празднования Рождества в Коломне. Город предлагает разнообразную программу, где каждый сможет найти что-то интересное. Почерпнуть идею можно в нашем путеводителе.

Фото: Медиасток.рф

Насыщенный день в загородном отеле В Подмосковье сотни загородных отелей, которые предлагают специальные программы на Рождество. Можно выбрать вариант размещения по своему вкусу и бюджету: есть как люксовые комплексы с бассейнами и СПА, так и лесные глэмпинги, деревянные коттеджи, маленькие дома отдыха. Найти идеальный вариант можно на сайте welcome.mosreg.ru. Вот лишь парочка из множества возможных идей на Рождество. Парк отель Horseka Resort предлагает особую программу на 7 января. Гостей встретят теплыми напитками и вкусными угощениями от шеф-повара, а вечером пригласят на праздничный ужин с изысканными блюдами. На территории отеля можно кататься на коньках и санях, гулять по заснеженному лесу. Для детей проведут мастер-классы и встречу с Дедом Морозом у елки.

Фото: Медиасток.рф

Адрес: Черноголовка, село Ивановское, улица Луговая, дом 23 Катание на тройке с бубенцами обещают на Рождество в ZVENIGOROD Park-Hotel. Для детей здесь проведут квест и игровую программу, для взрослых — хоккейную битву и мастер-класс по праздничной упаковке бутылки шампанского. Вечером — колядки, рождественский гриль-пикник, посиделки у камина и другие развлечения. Адрес: Звенигород, улица Лермонтова, владение 64

Фото: Медиасток.рф

Мелиховская елка Адрес: городской округ Чехов, село Мелихово Музей-заповедник Антона Чехова на Рождество предлагает спектакль «Новогодние приключения Мишки и Вовки». Герои отправят зрителей в путешествие, наполненное играми и загадками. Дети исследуют неизведанные горизонты, подумают о дружбе, правде и искренности, вдоволь посмеются. На спектакль можно попасть в 11:00 и в 14:00. Традиционными участниками праздника станут Дед Мороз и Снегурочка. Они проведут интерактивные игры и поздравят юных гостей музея. Каждый ребенок получит подарок. После спектакля можно исследовать музей-заповедник, прикоснуться к истории великого классика и познакомиться с традициями Мелиховской усадьбы.

Фото: Медиасток.рф

Тюбинговая трасса Для тех, кто хочет провести Рождество активно и на свежем воздухе, подойдут безопасные тюбинговые трассы в Подмосковье. Их множество, можно выбрать ближайшую для себя или, например, самую популярную. В парке «Яхрома» находится одна из самых длинных трасс для катания на «ватрушках» в Подмосковье. Это 550 метров чистого и безопасного удовольствия. Свой тюбинг брать не нужно, кататься можно только на арендованном здесь же инвентаре. Чтобы воспользоваться прокатом, понадобится оставить залог. Адрес: Дмитровский городской округ, Яхрома

Фото: Медиасток.рф

Иммерсивный спектакль в «Архангельском» Адрес: городской округ Красногорск, поселок Архангельское Спектакль «Тайны большого дома» покажут 7 января на территории выставочного комплекса «Ботанические оранжереи», где воссоздадут исторические интерьеры резиденции князей Юсуповых. Декорациями станут большая гостиная, библиотека и тайная комната дворецкого. Действо пройдет в формате интерактивного квеста. Участников разделят на группы, которые в сопровождении персонажей исследуют пространство дома. Каждая группа будет решать загадки и выполнять задания. Кульминацией представления станет запуск механизма времени. Финальный аккорд — встреча с Дедом Морозом.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Ледовое шоу «Новогодний самовар» Адрес: Чехов, Советская площадь, 3, начало в 16:30 Адрес: Домодедово, Каширское шоссе, 107, парк «Елочки», начало в 19:30 Бесплатные спектакли на льду покажут на Рождество в Чехове и Домодедове. Шоу «Новогодний самовар» от Татьяны Навки — это уютные истории от знаменитых фигуристов. Участие в программе принимают Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Александра Степанова, Иван Букин и другие спортсмены. Костюмы, музыка и световое сопровождение шоу делают его по-настоящему праздничным подарком жителям и гостям Подмосковья.

Фото: Медиасток.рф

Рождественский концерт классической музыки Адрес: Клин, улица Чайковского, 48 Любителей классической музыки приглашают на большой рождественский концерт «Январская сюита» в город Клин. В программе прозвучат знаменитые произведения Чайковского, Рахманинова, Глинки, Прокофьева, Скрябина, Бородина и Шостаковича. Гости услышат скрипку, фортепиано, гитару, трубу, виолончель и балалайку. Теноры — народный артист России Олег Кулько и заслуженный артист России Николай Васильев. Концерт состоится в Музее-заповеднике Петра Ильича Чайковского в 17:00.

Квест в музее «Новый Иерусалим» Адрес: Истра, улица Ново-Иерусалимская набережная, дом 1 Детский центр «Экспонариум» музея «Новый Иерусалим» приглашает школьников на квест «Праздничная угадайка». Участники узнают интересные факты о происхождении и традициях Нового года и Рождества. Маршрут квеста пройдет по нескольким тематическим залам музея. Дети исследуют разделы и найдут ответы на вопросы викторины. Программа включает познавательные задания о первых празднованиях Нового года, истории елочных украшений и славянской мифологии. Начало в 12:00 и 15:00. В этот же день в музее проведут мастер-классы по созданию авторских предметов интерьера из фарфора и глины. Под руководством наставника можно сделать красивый рождественский подсвечник. Занятия в 14:00, 15:00 и 16:00.

Фото: Медиасток.рф

Встретить Рождество в Подмосковье можно по-разному. Для тех, кто не хочет покупать билеты или куда-то ехать, тоже есть масса возможностей погрузиться в атмосферу праздника. Почти во всех городах региона пройдут новогодние ярмарки и представления, уличные фестивали и мастер-классы. Будут работать катки с музыкой, лыжные трассы. Для прогулок по заснеженным паркам и теплых домашних вечеров в регионе даже создали специальный плейлист.