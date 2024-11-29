Сегодня 15:50 Топ мест с описанием и адресами. Где покататься на коньках в Подмосковье 0 0 0 Эксклюзив

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Коньки, варежки, термос и теплая шапка — гостей встретят на катках Подмосковья уже с 1 декабря. Это и ледовые арены мирового класса, и всеми любимые уютные дворовые коробки, и местечки среди новогодних огней в парках или на площадях — найти локацию удастся на любой вкус. Об этом подробно в путеводителе от 360.ru.

Когда откроют катки в Московской области День открытия зимних катков — 1 декабря, но некоторые площадки работают уже сейчас. Первая приняла гостей на натуральном льду в в поселке Обухово в Богородском округе. Современное оснащение поддерживает состояние покрытия даже в небольшой плюс. В пятницу, 29 ноября, открылся каток парка «Елочки» в Домодедове. Он с искусственным покрытием и будет работать ежедневно с 11:00 до 22:30.

Этой зимой в Подмосковье для любителей скольжения на льду готовят 817 площадок — они крытые и открытые, включая ледовые дворцы и небольшие дворовые коробки. Многие локации работают бесплатно. Лучшие крытые катки в Подмосковье В Подмосковье несколько десятков крытых катков. Из тех, которые уже успели себя зарекомендовать, можно выделить эти три. Гости отмечают здесь качество льда, приемлемые цены, удобное расположение и хороший набор дополнительных услуг.

1. «Арена Мытищи» Адрес: Мытищи, Летная улица, дом 17 Современный комплекс с профессиональным льдом. Подходит как для спортсменов, так и для тех, кто хочет просто покататься. К услугам гостей — шесть уютных буфетов, спорт-бар, заточка и прокат коньков, приятная музыка. В 2015 году комплекса «Арена Мытищи» получил звание «Лучший ледовый дворец России». 2. «Армада» в Одинцове Адрес: Одинцово, улица Молодежная, дом 15 В комплексе два катка, по вечерам устраивают массовые сеансы. Посетители отмечают удобное расположение, хорошую парковку и комфортные условия для семейного отдыха. На территории работает кафе с горячими напитками и выпечкой, есть прокат и заточка коньков. 3. «Старт Арена» в Красногорске Адрес: Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Ахматовой, дом 26 Современный крытый каток, а точнее целых три с высококачественным льдом. Здесь проводятся групповые и индивидуальные занятия для взрослых и детей, а также сеансы массового катания для всех желающих. На территории спорткомплекса есть вся необходимая инфраструктура для того, чтобы отлично провести время с друзьями или семьей.

Лучшие открытые катки в Подмосковье 1. Театральный каток в Химках Адрес: Химки, сквер Юбилейный Эта площадка расположилась в живописном парке. Площадь льда — почти 2,5 тысячи квадратных метров. К услугам гостей — теплые раздевалки, уютное кафе с горячим чаем и кофе.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Домодедово 5/9 Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки 6/9 Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки 7/9 Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки 8/9 Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки 9/9

Для малышей на катке есть отдельная детская зона. Одно из главных нововведений этого сезона — экран высотой 10 метров. 2. «КосмоЛед» в Королеве Адрес: Королев, улица Терешковой, дом 1 Большой каток под открытым небом будет работать на территории ЦДК имени Калинина. Здесь качественный искусственный лед, прокат аксессуаров, музыка, иллюминация. Есть теплые раздевалки и шкафчики для хранения вещей. Рядом с катком откроют точки с горячими напитками и едой. 3. Наташинский парк, Люберцы Адрес: Люберцы, улица Митрофанова, 21Б Готовится к открытию ледовый каток в люберецком Наташинском парке. Это любимое место отдыха местных жителей с 2021 года. Коробку размером 26 на 56 метров оборудуют хоккейным бортом и защитным стеклом. Здесь тоже откроются прокат оборудования и заточка коньков. Каток будет работать с 10:00 до 21:30, при этом со своими коньками скользить по льду можно будет бесплатно. 4. Парк Талалихина, Подольск Адрес: Подольск, улица Рабочая, 5Б Эта большая красивая площадка с музыкальным сопровождением предлагает стандартный набор услуг для отдыхающих. Здесь есть теплые помещения с двумя входными группами и двумя отдельными залами для переодевания. На территории предусмотрели стойки для выдачи инвентаря в аренду, а также 320 шкафчиков для хранения обуви.

Новые катки В этом году в Подмосковье откроют еще восемь новых открытых катков. В Центральном парке Лобни завершают строительство одного из них. Это будет бесплатная площадка, которую планируется оборудовать пунктом продажи горячих напитков, чтобы согреться и отдохнуть между катаниями. К Новому году каток украсят праздничной иллюминацией. Главный каток Солнечногорска откроется в парке культуры и отдыха. Покататься на коньках жители и гости округа смогут бесплатно на протяжении всего зимнего сезона — до 15 марта. Коробку размером 26 на 56 метров оснастят искусственным льдом, теплой раздевалкой, камерой хранения и бесплатным пунктом проката.

Топ ледовых дворцов Московской области Подмосковные ледовые дворцы — это современные спортивные комплексы с ледовыми аренами мирового класса. Здесь проводят международные соревнования по хоккею и фигурному катанию, а в свободное время открывают лед для всех желающих.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Люберцы 1/3 Фото: пресс-служба администрации городского округа Люберцы 2/3 Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки 3/3

1. «Арена Балашиха» Адрес: Балашиха, улица Парковая, дом 2 Один из лучших катков Подмосковья, получивший золотой кубок в номинации «Лед для чемпионов». Здесь идеальный лед, музыка и приятная атмосфера. Можно воспользоваться камерой хранения, услугами проката и заточки коньков. По выходным проводят развлекательные программы на льду. 2. «Арктика» в Видном Адрес: Видное, Зеленый переулок, 10 Современный комплекс с профессиональной инфраструктурой для хоккея и фигурного катания. Проводит как спортивные мероприятия высокого уровня, так и открытые сеансы для всех желающих. Если нет своих коньков, можно взять их напрокат. Отдохнуть можно в уютном кафе с панорамными видами на каток.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Люберцы

3. «Химик» в Воскресенске Адрес: Воскресенск, Центральный микрорайон, улица Менделеева, дом 2 Эта домашняя аренда одноименной хоккейной команды собрала множество хороших отзывов от посетителей. В свободное время лед открывают для массовых катаний, при этом цена билета невысокая. «Химик» — это многофункциональный комплекс с высококачественным льдом и всей необходимой инфраструктурой для занятий спортом.

Что учесть при планировании отдыха на катке Представленные в путеводители катки — лишь малая часть того, что может предложить регион любителям зимнего отдыха. Найти ближайшую площадку с хорошим льдом можно на портале welcome.mosreg.ru. При посещении катков лучше заранее уточнять расписание работы нужного из них, проверять актуальную стоимость входа и проката коньков. На льду важно соблюдать правила безопасности, не допускать переохлаждения. Если катаетесь с детьми — будьте рядом с ними, не оставляйте одних.