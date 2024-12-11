С плейлистом от проекта «Зима в Подмосковье» — в парк и на каток. Скачать — по ссылке
Проект «Зима в Подмосковье» представил плейлист для новогодних праздников
Ищете особенный плейлист для катания на коньках, прогулок по заснеженным паркам и теплых домашних вечеров? Тогда он готов и ждет вас от проекта «Зима в Подмосковье»! Остается открыть ссылку и погрузиться в эту атмосферу.
Скачивайте зимний плейлист и, конечно же, не забудьте кликнуть на «сердечко».
Проект «Зима в Подмосковье» — уникальный, и каждый год он готов удивлять жителей новыми программами. Это и бесплатные ледовые шоу с именитыми фигуристами, и украшенные в особенном дизайне зоны зимнего отдыха, и развлечения на любой вкус — от А до Я.
По уже доброй традиции проект стартует в Подмосковье в декабре. Яркая иллюминация, новогодние ярмарки и выставки — все это без сомнений найдется в каждом городском округе региона. А создать неповторимое настроение поможет плейлист.
Почему плейлист назвали «Песни о зиме и любви, о любви к зиме и любви зимою»? Министерство информации и молодежной политики Подмосковья, составляя его, старалось отразить весь спектр тонких чувств, связанных со столь душевным сезоном.
Все эмоции, которыми пропитаны эти композиции, ассоциируются с влюбленностью. Это и радость, и нежность, и умиротворение, даже легкая грусть. Точно так же многолика и подмосковная зима. Скорее переходите по ссылке и испытайте личную зимнюю палитру чувств.