С плейлистом от проекта «Зима в Подмосковье» — в парк и на каток. Скачать — по ссылке

Ищете особенный плейлист для катания на коньках, прогулок по заснеженным паркам и теплых домашних вечеров? Тогда он готов и ждет вас от проекта «Зима в Подмосковье»! Остается открыть ссылку и погрузиться в эту атмосферу.

Скачивайте зимний плейлист и, конечно же, не забудьте кликнуть на «сердечко».

Проект «Зима в Подмосковье» — уникальный, и каждый год он готов удивлять жителей новыми программами. Это и бесплатные ледовые шоу с именитыми фигуристами, и украшенные в особенном дизайне зоны зимнего отдыха, и развлечения на любой вкус — от А до Я.

По уже доброй традиции проект стартует в Подмосковье в декабре. Яркая иллюминация, новогодние ярмарки и выставки — все это без сомнений найдется в каждом городском округе региона. А создать неповторимое настроение поможет плейлист.