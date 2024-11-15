Сегодня 16:38 Съедобные игрушки, машина времени и особняки. Как провести новогодние каникулы в Коломне 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Подмосковье

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Побывать на рождественском ужине при свечах, отведать калач из печи, погрузиться в эпоху СССР и отправиться в путешествие по Великому шелковому пути — новогоднюю программу подготовили в Коломне. Идеи для отдыха всей семьей — в подборке 360.ru.

Рождественский ужин при свечах Особняк династии Сурановых — великолепный образец городской архитектуры XIX века, где царит атмосфера купеческого быта. Рождественский ужин при свечах там стал полноценным ритуалом, воссозданным по архивным документам и воспоминаниям. Гости увидят, как гуся традиционного готовили в русской печи и узнают секреты дореволюционной кухни. Им покажут нюансы сервировки праздничного стола того времени. Программа включает в себя рассказ о том, какими были купеческие застолья на Новый год, какие блюда считали обязательными и какие традиции соблюдали.

Фото: Медиасток.рф

Попасть в увлекательное гастрономическое путешествие можно 7 и 14 декабря, а после — 4 и 11 января. Программа подойдет для гостей старше 12 лет.

Погружение в быт советской эпохи Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» находится в историческом здании, где когда-то была настоящая коммунальная квартира. На новогодних праздниках здесь пройдет «Квест на коммунальность» — это полное погружение в быт советской эпохи. Участники узнают или вспомнят о типичных новогодних хлопотах жителей Советского Союза в 1960-е годы: от поиска дефицитных продуктов для праздничного стола до коллективного украшения общего коридора.

Фото: Медиасток.рф

Особый колорит программе придадут реальные истории бывших жителей коммуналок, которые собирались исследователями музея на протяжении многих лет. Программа подойдет для зрителей старше 12 лет.

Мастер-класс по съедобным игрушкам Театрализованная программа «Елка кренделем» пройдет в историческом здании, где возродили старинное ремесло выпечки коломенского калача. Гости узнают о традициях украшения новогодних елок начала XX века, познакомятся с историей легендарной выпечки. Особым событием станет мастер-класс по созданию съедобных елочных украшений из теста по рецептам начала прошлого века. Каждый участник программы сможет не только создать свою уникальную игрушку, но и узнать о символическом значении различных форм выпечки в русской культуре.

Фото: Медиасток.рф

В конце программы — чаепитие с только что испеченными калачами. Мероприятие подойдет для участников старше шести лет.

Путешествие по шелковому пути Зимняя программа «Шелк из елки» развернется в стенах музея-лаборатории «Шелковая фабрика», который находится в здании бывшего ткацкого производства XIX века. Посетители узнают удивительную историю о том, как древние караваны Великого шелкового пути повлияли на европейские традиции Рождества. На театрализованной экскурсии гости увидят работающий ткацкий станок XIX века и узнают, как производился шелк в старой Коломне. Мастера расскажут о технике создания текстильных елочных игрушек, которыми когда-то украшали свои новогодние елки состоятельные горожане.

Фото: Медиасток.рф

В конце всех ждет угощение-сюрприз, которое тоже имеет связь с шелком. Программа подойдет для участников старше шести лет.

Императорское чаепитие с мамуровой пастилой Расположенный в старинном особняке музей «Коломенская пастила» хранит историю знаменитого лакомства. Зимняя программа познакомит гостей с особенным сортом десерта — мамуровой пастилой, история которой связана с императорской семьей. Посетители узнают о том, как пастила из Коломны попала на императорский стол и почему Александр III искал именно этот сорт для своей кормилицы. На театрализованной экскурсии гости познакомятся с процессом производства десерта и узнают, какие сорта яблок традиционно использовались для его изготовления.

Фото: Медиасток.рф

Кульминацией станет чаепитие с несколькими сортами пастилы, включая ту самую, мамуровую. Программа подойдет посетителям старше шести лет.

Кукольное представление В музейной лавке «Кондитерская кухмейстера П.П. Шведова» воссоздана атмосфера конца XIX века. Рождественский вертеп, который покажут здесь на новогодние праздники, создан по историческим описаниям 200-летней давности. В кондитерской разыграют традиционное кукольное представление на старорусском языке об истории Рождества.

Фото: Медиасток.рф

После этого гости смогут познакомиться с традиционными новогодними сладостями, которые готовились в кондитерской Шведова еще в царские времена. Программа подойдет для зрителей старше шести лет.

Рождество в торговой лавке Музей «Душистыя радости» в аутентичном историческом помещении XIX века познакомит гостей с традициями дарения подарков в дореволюционной России. Программа «Рождество в торговой лавке» расскажет об ассортименте парфюмерных товаров, которые считались популярными в зимние праздники. Особое внимание уделят традиции создания «живых картин», популярных в XIX веке. В завершение программы каждый участник сможет создать собственную композицию из исторических предметов и узнать о модной упаковке позапрошлого века. Программа подойдет для детей старше шести лет.

Фото: Медиасток.рф

Каждая программа музейно-творческого кластера «Коломенский посад» — это результат кропотливой исследовательской работы, когда факты переплетаются с традициями. История оживает в каждом уголке старинных улиц города, оставляя приятные воспоминания о поездке. Узнать больше о новогоднем Подмосковье и запланировать путешествие можно на туристическом портале welcome.mosreg.ru.