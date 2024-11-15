Съедобные игрушки, машина времени и особняки. Как провести новогодние каникулы в Коломне
Побывать на рождественском ужине при свечах, отведать калач из печи, погрузиться в эпоху СССР и отправиться в путешествие по Великому шелковому пути — новогоднюю программу подготовили в Коломне. Идеи для отдыха всей семьей — в подборке 360.ru.
Рождественский ужин при свечах
Особняк династии Сурановых — великолепный образец городской архитектуры XIX века, где царит атмосфера купеческого быта.
Рождественский ужин при свечах там стал полноценным ритуалом, воссозданным по архивным документам и воспоминаниям. Гости увидят, как гуся традиционного готовили в русской печи и узнают секреты дореволюционной кухни. Им покажут нюансы сервировки праздничного стола того времени.
Программа включает в себя рассказ о том, какими были купеческие застолья на Новый год, какие блюда считали обязательными и какие традиции соблюдали.
Попасть в увлекательное гастрономическое путешествие можно 7 и 14 декабря, а после — 4 и 11 января. Программа подойдет для гостей старше 12 лет.
Погружение в быт советской эпохи
Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» находится в историческом здании, где когда-то была настоящая коммунальная квартира. На новогодних праздниках здесь пройдет «Квест на коммунальность» — это полное погружение в быт советской эпохи.
Участники узнают или вспомнят о типичных новогодних хлопотах жителей Советского Союза в 1960-е годы: от поиска дефицитных продуктов для праздничного стола до коллективного украшения общего коридора.
Особый колорит программе придадут реальные истории бывших жителей коммуналок, которые собирались исследователями музея на протяжении многих лет. Программа подойдет для зрителей старше 12 лет.
Мастер-класс по съедобным игрушкам
Театрализованная программа «Елка кренделем» пройдет в историческом здании, где возродили старинное ремесло выпечки коломенского калача. Гости узнают о традициях украшения новогодних елок начала XX века, познакомятся с историей легендарной выпечки.
Особым событием станет мастер-класс по созданию съедобных елочных украшений из теста по рецептам начала прошлого века. Каждый участник программы сможет не только создать свою уникальную игрушку, но и узнать о символическом значении различных форм выпечки в русской культуре.
В конце программы — чаепитие с только что испеченными калачами. Мероприятие подойдет для участников старше шести лет.
Путешествие по шелковому пути
Зимняя программа «Шелк из елки» развернется в стенах музея-лаборатории «Шелковая фабрика», который находится в здании бывшего ткацкого производства XIX века. Посетители узнают удивительную историю о том, как древние караваны Великого шелкового пути повлияли на европейские традиции Рождества.
На театрализованной экскурсии гости увидят работающий ткацкий станок XIX века и узнают, как производился шелк в старой Коломне. Мастера расскажут о технике создания текстильных елочных игрушек, которыми когда-то украшали свои новогодние елки состоятельные горожане.
В конце всех ждет угощение-сюрприз, которое тоже имеет связь с шелком. Программа подойдет для участников старше шести лет.
Императорское чаепитие с мамуровой пастилой
Расположенный в старинном особняке музей «Коломенская пастила» хранит историю знаменитого лакомства. Зимняя программа познакомит гостей с особенным сортом десерта — мамуровой пастилой, история которой связана с императорской семьей.
Посетители узнают о том, как пастила из Коломны попала на императорский стол и почему Александр III искал именно этот сорт для своей кормилицы. На театрализованной экскурсии гости познакомятся с процессом производства десерта и узнают, какие сорта яблок традиционно использовались для его изготовления.
Кульминацией станет чаепитие с несколькими сортами пастилы, включая ту самую, мамуровую. Программа подойдет посетителям старше шести лет.
Кукольное представление
В музейной лавке «Кондитерская кухмейстера П.П. Шведова» воссоздана атмосфера конца XIX века. Рождественский вертеп, который покажут здесь на новогодние праздники, создан по историческим описаниям 200-летней давности.
В кондитерской разыграют традиционное кукольное представление на старорусском языке об истории Рождества.
После этого гости смогут познакомиться с традиционными новогодними сладостями, которые готовились в кондитерской Шведова еще в царские времена. Программа подойдет для зрителей старше шести лет.
Рождество в торговой лавке
Музей «Душистыя радости» в аутентичном историческом помещении XIX века познакомит гостей с традициями дарения подарков в дореволюционной России. Программа «Рождество в торговой лавке» расскажет об ассортименте парфюмерных товаров, которые считались популярными в зимние праздники.
Особое внимание уделят традиции создания «живых картин», популярных в XIX веке. В завершение программы каждый участник сможет создать собственную композицию из исторических предметов и узнать о модной упаковке позапрошлого века. Программа подойдет для детей старше шести лет.
Каждая программа музейно-творческого кластера «Коломенский посад» — это результат кропотливой исследовательской работы, когда факты переплетаются с традициями. История оживает в каждом уголке старинных улиц города, оставляя приятные воспоминания о поездке.
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