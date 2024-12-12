Интерактивную карту новогодних ярмарок запустили в Подмосковье

На портале «МОй АПК» появился новый онлайн-сервис — интерактивная карта новогодних ярмарок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Сервис помогает пользователям найти ближайшую ярмарку, узнать дату и время работы, количество торговых мест, а также получить контактные данные организаторов.

«Новогодние ярмарки дарят жителям и гостям региона возможность приобрести уникальные подарки, попробовать традиционные угощения и просто насладиться зимними развлечениями. Найти праздничные ярмарки рядом с домом поможет интерактивная карта», — отметил директор IT-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Карта обновляется регулярно, предоставляя актуальную информацию о ярмарках по ссылке.