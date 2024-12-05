Новогодний путеводитель. Как в Сергиевом Посаде провести праздники всей семьей

Каждую зиму Сергиев Посад становится одной из главных площадок Подмосковья для туризма. Город удачно сочетает историческое наследие и современность. Старинная архитектура, театрализованные экскурсии, мастер-классы по изготовлению игрушек и леденцов, сувениры на ярмарках или активное время на катке — все об идеях для отдыха читайте в путеводителе от 360.ru.

Троице-Сергиева лавра Адрес: Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева лавра Свято-Троицкая Сергиева Лавра — главная достопримечательность округа. Она ежегодно притягивает в Подмосковье сотни тысяч паломников со всех уголков страны и является причиной, по которой Сергиев Посад включили в Золотое кольцо России. Находится под охраной ЮНЕСКО.

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Величественный монастырский комплекс является не только духовным центром православия, но и выдающимся памятником русской архитектуры. За многовековую историю на территории обители сформировался уникальный ансамбль, включающий более 50 различных построек. Можно самостоятельно прогуляться по территории обители, а можно заказать экскурсию и узнать историю этого места. Особая гордость храма — мощи преподобного Сергия Радонежского и уникальные фрески, созданные артелью мастеров под руководством великого иконописца Андрея Рублева. Особое удовольствие — продегустировать традиционные монастырские угощения: знаменитую медовую коврижку и освежающий морс, печенья и сыры. К Рождеству всю территорию Лавры красиво украшают, а на площади перед главным входом устраивают праздничную ярмарку с сувенирами.

Фото: Медиасток.рф

Музей-заповедник «Абрамцево» Адрес: Сергиево-Посадский городской округ, село Абрамцево, улица Музейная, дом 1 Музей-заповедник «Абрамцево» расположен в живописном пригороде Сергиева Посада на берегу реки. Это пространство, где собиралась творческая элита российской интеллигенции прошлого и позапрошлого веков. Изначально усадьба принадлежала писателю Сергею Аксакову, а затем — известному меценату Савве Мамонтову. Сюда приезжали выдающиеся деятели культуры того времени. В стенах усадьбы созданы сказка «Аленький цветочек» и портрет «Девочка с персиками». Здесь Николай Гоголь работал над вторым томом «Мертвых душ». Обо всем этом подробно расскажут на экскурсии.

Фото: Медиасток.рф

На новогодние праздники усадьба «Абрамцево» подготовила специальные зимние мероприятия. Третьего, 4 и 5 января здесь пройдет интерактивная программа «Сказочный калейдоскоп Елены Поленовой». Это волшебное путешествие для детей, полное чудес. Участники спасут новогоднюю сказку и получат подарки. Шестого января состоится семейная театрализованная экскурсия «Рождество в старинной усадьбе». Это атмосферный вечер с гаданиями и волшебными историями. Для гостей подготовили рассказы, басни и загадки, которые погрузят в атмосферу далекого прошлого. Седьмого января в усадьбе всех ждут на рождественские колядки. В программе дня экскурсия с рассказом о традициях Рождества, знакомство со старинным вертепом, мастер-класс по изготовлению масок и колядование по парку.

Фото: Медиасток.рф

Музей советского детства Адрес: Сергиев Посад, улица Карла Маркса, дом 7 В самом сердце Сергиева Посада расположился небольшой уютный музей, созданный энтузиастами-коллекционерами Семеном и Олесей Жильцовыми. В экспозиции — богатая коллекция предметов детства советской эпохи. Здесь можно увидеть настольные игры, куклы, детские машинки, мягкие и пластиковые игрушки, конструкторы. Особое внимание гостей привлекает раритетный педальный конь, музыкальные инструменты, а также технические диковины той эпохи — фильмоскопы и диафильмы. Коллекция насчитывает более двух тысяч оригинальных экспонатов, которые создают мост между поколениями. Это возможность погрузиться в атмосферу собственного детства, а для современных детей — шанс прикоснуться к миру своих родителей и дедушек с бабушками.

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Музей Богородской игрушки Адрес: Сергиево-Посадский городской округ, поселок Богородское, 79б Богородская фабрика художественной резьбы по дереву — это погружение в мир народного творчества и детских воспоминаний. Здесь собраны интересные деревянные скульптуры, каждая из которых рассказывает свою историю. Можно самостоятельно исследовать экспозицию или воспользоваться профессиональной экскурсией, которая раскроет историю промысла. В мастерских можно увидеть, как мастера создают фигуры из дерева. А можно и самим попробовать — для этого в музее разработали несколько интересных мастер-классов. После насыщенной программы желающие смогут посетить колоритный ресторан на территории комплекса. Для юных гостей есть детское меню. На праздники в музее проведут представление для детей «Большой мешок Деда Мороза и его маленькие секреты». Ребят ждут конкурсы, фокусы, подарки и мастер-класс по росписи новогодней игрушки. Попасть на программу можно 30 декабря, 2 и 3 января.

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«Сергиевская кухмистерская» Адрес: Сергиев Посад, улица Карла Маркса, дом 7 Маленький уютный музей «Сергиевская кухмистерская» находится в самом сердце Сергиева Посада. Это уникальный проект, который знакомит с кулинарными традициями Российской империи. Здесь буквально можно почувствовать вкус эпохи. Изюминкой театрализованных экскурсий стали мастер-классы по созданию ландринов — особого вида карамельных конфет. Процесс их изготовления — настоящее кулинарное искусство. Опытные хозяюшки вымешивают карамельное тесто и формируют конфеты, посетители могут помочь и нарезать готовый стержень на аппетитные кусочки. В музейном кафе можно совершить гастрономическую экскурсию в прошлое. Здесь представлены блюда из позабытых продуктов, таких как полба, саго, толокно. А главная гордость кухмистерской — конфетная лавка. Душистые ландрины создаются с особой любовью и трепетом, сохраняя технологии столетней давности. Для гурманов и коллекционеров музей выпустил серию подарочных наборов в исторической упаковке.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Каток в парке «Скитские пруды» Адрес: Сергиев Посад, улица Вифанская, владение 151 Парк «Скитские пруды» считается одним из лучших в Подмосковье, и не зря. Это очень уютная территория с извилистыми дорожками, качелями, скамейками и пунктами питания. С прошлого года в парке заливают новый бесплатный каток, который уже стал любимым местом зимнего отдыха местных жителей. Это большая арена под открытым небом с искусственным льдом. Холодильное оборудование позволяет поддерживать покрытие даже в небольшой плюс. Для посетителей подготовят теплую раздевалку, камеры хранения и прокат коньков. Атмосферу Нового года создают украшения, гирлянды и музыка.

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Этнопарк «Кочевник» Адрес: Сергиево-Посадский район, город Хотьково Это уникальное пространство, где оживают культура и быт кочевых народов. В этнопарке воссозданы традиционные жилища: монгольские и тюркские юрты, чукотская яранга, ненецкие чумы. Гости могут познакомиться с двугорбыми калмыцкими верблюдами, монгольскими яками, северными ездовыми собаками и другими животными. Все обитатели парка дружелюбны и контактны — можно не только понаблюдать, но и погладить, покормить с руки полезным кормом, который продают на территории. Все новогодние праздники «Кочевник» работает без выходных. Можно заказать экскурсию по этническим жилищам или записаться на мастер-классы по народным ремеслам. Для любителей активного отдыха доступны верховая езда, стрельба из лука и метание сулиц. Особая гордость этнопарка — самая большая юрта в России, где можно попробовать аутентичную кухню кочевников: буузы, кумыс, травяные чаи, сбитень. Зимой здесь особенно уютно.

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Литературные завтраки, вареники и бургеры В Сергиевом Посаде масса местечек, где можно вкусно перекусить. В центре они попадаются буквально на каждом шагу, поэтому придется потрудиться, чтобы выбрать. Вот лишь несколько проверенных идей, которые точно не разочаруют. Завтрак в ресторане «Русский дворик» Адрес: Сергиев Посад, проспект Красной армии, дом 134/2 Начните утро в этом уютном ресторане с резными наличниками, официантами в традиционных сарафанах и видами на Лавру. На завтрак здесь предлагают сытные сеты, названные в честь знаменитых русских писателей Чехова, Куприна, Пришвина, а также гастрономические наборы Рахманинова и Шаляпина. Будет много и вкусно, малоежкам вполне хватит одного сета на двоих.

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Обед в «Вареничной № 9» Адрес: Сергиев Посад, улица Карла Маркса, дом 7 Вареники с семгой, картошкой и копченой грудинкой, куриной печенью и луком, с припеком из овощей или жареных опят — в меню больше десятка разных видов самолепных деликатесов, есть и супы. Для сладкоежек — вареники с вишней, изюмом и творогом, яблоком и корицей. В меню заведения представлены и другие популярные блюда традиционной русской кухни, а также салаты, домашние морсы и узвары, молочные коктейли «как в СССР». Интерьер, кстати, тоже выполнен в стиле этой эпохи. Повсюду — стеллажи с настоящими книгами, предметы и игрушки прошлого века. Ужин в Bufet Lafet Адрес: Сергиев Посад, Пожарный переулок, дом 3а Стильное и атмосферное место в паре минут от Лавры. Рядом с кафе есть большая парковка, поэтому приезжать сюда удобно. Цены в кафе демократичные, а порции большие. Есть теплые и холодные салаты, паста, стейки, закуски. Фирменный бургер с говядиной подадут в комплекте с перчатками, чтобы удобно было есть. В меню также хороший выбор десертов, свежей выпечки, коктейлей и кофе.

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«Дом енота» Адрес: Сергиево-Посадский городской округ, город Хотьково, улица Весенняя, дом 15 Обитатели фермы «Дом енота» в городе Хотьково чувствуют себя настолько комфортно, что сами с удовольствием идут на контакт с гостями. Можно трогать, гладить, чесать, прокатить на шее, обнять. А еще полосатые совсем не против массажа и угощений. Когда «Дом енота» открывался в 2014 году, там жили только Котя и ее дочь Китя. Сейчас животных 20, все они очень любят общаться. Любопытные зверьки легко считывают эмоции гостей, и, если те не прочь повеселиться, еноты подхватят порыв. К Новому году питомник запустил акцию «Тайный Санта». Можно выбрать себе любого енота и порадовать его небольшим подарком. Для желающих запомнить это место при ферме работает магазин с необычными тематическими сувенирами.

Это лишь малая часть мест, которые интересно посетить в Сергиевом Посаде. Найти актуальные афиши по городу, узнать больше о достопримечательностях, забронировать отель или столик в ресторане можно на туристическом портале Подмосковья welcome.mosreg.ru.