Команда «Подмосковная пятерка» Областной гимназии имени Е. М. Примакова из Одинцовского городского округа вошла в число десяти победителей командного конкурса всероссийского проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Итоги подвели в Национальном центре «Россия» в Москве. На конкурс поступило более 13 тыс. заявок из всех регионов страны, в финал прошли 100 команд из 46 регионов.

Участникам предстояло разработать и провести воспитательное событие по одной из пяти тем: служение Отечеству, созидательный труд, историческая память, преемственность поколений или единство народов России. «Подмосковная пятерка» представила событие «Добрый дом» по направлению «Созидательный труд».

Ученики 10–11 классов организуют предновогоднюю встречу для детей и родителей — подопечных благотворительного фонда «Добрый дом», первой и единственной в России бесплатной социальной гостиницы для семей из регионов, приезжающих в Москву на длительное лечение детей. Старшеклассники самостоятельно готовят программу, распределяют обязанности, проводят творческие мастер-классы и праздничные мероприятия.

В состав команды вошли руководитель отдела дополнительного образования Станислав Выдрин, методист и учитель музыки Иван Савиных, педагог-организатор и воспитатель кампуса Елена Васенкова, учитель лидерства Екатерина Клементьева и педагог-организатор Дарья Коваленко.