Сегодня 11:47 Технологии — пациентам и фельдшерам. Скорую помощь Подмосковья поэтапно совершенствуют из года в год 0 0 0 Эксклюзив

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Свыше 600 бригад скорой помощи каждый день выходят на дежурства в Подмосковье. Уже невозможно представить эту систему без умных технологий. Как совершенствуют подстанции, защищают здоровье пациентов и фельдшеров, обеспечивая их страховкой, — рассказываем в материале 360.ru.

Как устроена скорая помощь в Подмосковье Скорая помощь Подмосковья принимает свыше 10 тысяч звонков в сутки, по результатам которых совершает по 7,5 тысячи выездов. В Подмосковье — 56 подстанций и 90 постов скорой помощи, где работают более 10 тысяч человек. В составе выездных бригад — 700 врачей, 3,8 тысячи фельдшеров, 800 медсестер и медбратьев.

Фото: Андрей Воробьев с сотрудниками скорой помощи 1/4 Фото: Андрей Воробьев с сотрудниками скорой помощи 2/4 Фото: Андрей Воробьев с сотрудниками скорой помощи 3/4 Фото: Андрей Воробьев с сотрудниками скорой помощи 4/4

Каждый территориальный центр скорой помощи Подмосковья управляет бригадами нескольких городских округов. Это позволяет назначать на вызов ближайшую машину, без привязки к подстанции. Такое решение помогло сократить среднее время приезда бригады. IP-телефония тоже заметно позволила сократить время реагирования, перераспределив нагрузку на диспетчеров. Вызовы стали принимать в среднем за 20 секунд. Это на 50 секунд быстрее, чем было.

Умные технологии на службе скорой помощи В работе медикам помогают IP-телефония, планшеты и другие умные решения. Сегодня у каждой бригады скорой помощи есть специальные гаджеты, которые позволяют фельдшерам получать вызовы, заполнять медкарты и делать запросы. В 2025 году в Подмосковье планируют полностью обновить медицинские планшеты и обеспечить бригады радиостанциями для надежной связи.

Медики активно используют кардиопульт — инновационное устройство для дистанционной расшифровки электрокардиограмм. Технология позволяет значительно ускорить выявление острых сердечно-сосудистых заболеваний, требующих экстренной госпитализации. Благодаря этому качество диагностики острой коронарной патологии повысилось более чем на 50%. Все машины в автопарке службы скорой помощи Подмосковья оборудованы системой ГЛОНАСС.

Мобильное приложение «112 МО» — помощь в одно касание Быстро связаться со службами спасения жителям Подмосковья помогает мобильное приложение «112 МО». При этом самой востребованной услугой программы стал вызов скорой помощи. Количество таких обращений приближается к 1,5 миллиона с 2017 года. Пользователи могут отслеживать передвижение бригады скорой помощи по интерактивной карте. Это позволяет видеть точный маршрут и планировать время прибытия медиков.

Приложение «112 МО» работает на отечественном программном обеспечении.

Разработчики постоянно расширяют функционал приложения. Уже более 13 тысяч человек воспользовались услугой вызова врача на дом через «112 МО». Для людей с нарушениями слуха есть видеочат с сурдопереводчиком.

Автопарк скорой помощи Подмосковья Парк скорой помощи Подмосковья регулярно обновляют. В январе 2025 года медикам передали еще 77 новых машин. Они уже вышли на линии в Солнечногорске, Серпухове, Домодедове, Коломне, Подольске и Богородском округе.

В автопарке скорой помощи Подмосковья не осталось машин старше шести лет. Средний износ транспорта не превышает 38%.

В новых машинах есть дефибрилляторы, электрокардиографы с возможностью дистанционной передачи ЭКГ на кардиопульт, портативные аппараты ИВЛ, пульсоксиметры. Автомобили укомплектованы системами оббезараживания воздуха. В 2024 году парк скорой помощи в Подмосковье пополнили 119 машин, а в предыдущие три года — еще свыше 600. Это «Газели» с оборудованием для экстренной помощи, реанимации на колесах, а также хорошо проходимые по бездорожью «Нивы».

Новые подстанции скорой помощи в Подмосковье В 2024 году начали работу Ногинская подстанция скорой помощи и пост в Люберцах. Еще один новый пост открылся в конце декабря в поселке Сосны в Одинцове. Он обслуживает 10 населенных пунктов, в том числе поселок Успенское, деревни Николина Гора и Маслово. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что Московская область продолжит строить новые пункты экстренной медпомощи. По его словам, важны как крупные, так и более компактные посты.

В феврале 2025 года планируется открыть новый пост в поселке Раздоры в Красногорске. Еще один строится в селе Поречье под Можайском. Две подстанции возводят в городских округах Ступино и Мытищи. В Ленинском городском округе появится сразу три новых подстанции скорой помощи, которые обеспечат дежурство 14 бригад медиков в смену. Пункт в Суханове возведут уже в этом году. Здание построят по технологии модульного строительства в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Как Подмосковье поддерживает работников скорой помощи Скорая помощь Подмосковья — это 10 тысяч 151 работник. Диспетчеры, водители, фельдшеры и врачи каждый день спасают жизни людей, поэтому и сами нуждаются в особой заботе. С 1 сентября для сотрудников бригад, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы. При возникновении несчастного случая медики получат денежную компенсацию.

Средняя зарплата врача скорой помощи Подмосковья составляет 152,3 тысячи рублей.

Медиков поддерживают и в части приобретения жилья. С 2016 года около 400 сотрудников скорой помощи Подмосковья получили сертификаты на социальную ипотеку. Свыше 1,7 тысячи человек получают компенсацию аренды жилья. Молодым специалистам положена ежемесячная доплата. Работники, отличившиеся в профессиональных конкурсах, получают денежные премии. Например, в октябре прошлого года наградили лучших водителей скорой помощи, а в декабре — лучших фельдшеров и медсестер. Полный перечень мер поддержки медицинских работников можно найти на сайте rabota-vrachom.ru.