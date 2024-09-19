Фельдшер скорой помощи из Одинцова получила жилье благодаря соципотеке

«Социальная ипотека» — это одна из программ по улучшению жилищных условий, которая помогает многим исполнить мечту. Посчастливилось приобрести квартиру рядом с работой фельдшеру скорой медицинской помощи из Одинцова.

Анна Шуваева уже почти 10 лет работает на Одинцовской подстанции Московской областной скорой медицинской помощи. Такую важную и ответственную работу девушка выбрала, чтобы, в первую очередь, помогать людям и спасать жизни.

«По большей части „скорую“ вызывают из-за повышенного давления, температуры, простуды. Сразу стараемся оказать первую помощь. Всегда очень радостно видеть, как человеку становиться лучше», — рассказывает Анна Шуваева.

До получения сертификата по «Социальной ипотеке» Анна жила в съемной квартире. Позже девушка узнала от коллег о возможности приобрести на льготных условиях собственное жилье в Подмосковье и сразу приняла участие в программе.

«Я взяла „однушку“ на вторичном рынке. Собираюсь переезжать после небольшого ремонта. Хочется сделать, чтобы было уютно и красиво. В целом очень нравится сам район — много парков, деревьев во дворах и при этом развита вся инфраструктура», — делится Анна.

Программу «Социальная ипотека» реализуют с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

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