Итоги профессионального конкурса медработников подвели в Подмосковье

Победителей конкурсов «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат» назвали в Подмосковье. В испытаниях приняли участие 130 человек.

«По итогам конкурсных испытаний победителями премии „Подмосковный фельдшер“ стали 30 человек, а „Подмосковная медсестра/медбрат“ — 20. Они получат единовременные денежные выплаты в размере 120 тысяч рублей», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для победы медикам пришлось пройти компьютерное тестирование, выполнить практические задания и решить ситуационные задачи. Лучших определила экспертная комиссия, в которую вошли главные внештатные специалисты, представители научного сообщества и практикующие медицинские эксперты из больниц Московской области.

Ознакомиться с полным списком победителей можно по ссылке.

Новый пост скорой помощи заработал в поселке Сосны в Одинцове. Он рассчитан на две круглосуточные бригады. Как рассказали в региональном Минздраве, пост будет обслуживать 10 населенных пунктов, в том числе поселок Успенское, деревни Николина Гора и Маслово.