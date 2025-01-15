Сегодня 16:38 Воробьев: скорая помощь Подмосковья получила еще 77 автомобилей 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Скорая помощь

Андрей Воробьев

Врачи

Подмосковная скорая помощь получила еще 77 автомобилей. Их передали подстанциям в пяти городских округах, в том числе в Солнечногорске. Ключи от новых машин медикам вручил губернатор Андрей Воробьев.

«Мы сегодня в Солнечногорске на станции скорой помощи по очень хорошему поводу. Приобрели очередные автомобили. Но я здесь не только для того, чтобы передать ключи от новых 77 машин, но и поблагодарить в вашем лице все 10 тысяч сотрудников: диспетчеров, водителей, фельдшеров, врачей, которые спасают жизни», — сказал губернатор. Он отметил, что в службе скорой помощи активно внедряют цифровые технологии. В работе медикам помогают IP-телефония, планшеты и другие умные решения. Ими оснащены и новые автомобили. В ближайшее время они выйдут на линии в Солнечногорске, Домодедове, Коломне, Подольске и Богородском округе.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Солнечногорская подстанция обслуживает около 135 тысяч человек. На вооружении специалистов — 22 автомобиля. «На данный момент у нас старых машин на подстанции нет. Разница, безусловно, большая — другой двигатель, коробка, хороший свет, задний ход и, конечно, пневмоподвески. Они позволяют удобнее закатывать и выкатывать пациента в автомобиль», — рассказал водитель скорой Николай Кусакин.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Все новые автомобили оснащены навигаторами и камерами заднего вида, автоматически выезжающей подножкой, а также пневмоподсветкой. Все это позволяет значительно упростить работу врачей и водителей. Всего в подмосковном автопарке 953 машины скорой помощи, в том числе 99 реанимобилей с дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ и передовыми приборами для проведения сердечно-легочной реанимации. «У нас сейчас более 950 машин скорой, а до ковида было 600. Тогда мы поняли, что этого недостаточно для такой большой Московской области. Будем продолжать строить подстанции. Округа густонаселенные, центральной порой не хватает, поэтому вводим и более компактные, но очень важные по доступности посты», — добавил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Упростить работу медиков также помогают планшеты. Их сотрудники скорой используют для внесения информации о пациенте. В этом году в Подмосковье запланировали полностью обновить эту технику. Кроме того, на случай отключения сотовой связи подстанции оснастят специальными радиостанциями.

Спасибо, что вы у нас есть, ведь от координации, маршрутизации во многом зависят жизнь, здоровье и удовлетворенность наших жителей. Андрей Воробьев

Всего в Подмосковье 56 подстанций и 90 постов скорой помощи. В этом году такие объекты откроют в деревне Раздоры, Мытищах, селе Поречье и поселке Михнево.