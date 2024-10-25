Лучших водителей скорой помощи определили в Подмосковье

Итоги ежегодного конкурса среди водителей скорой помощи подвели в Подмосковье. Лучшими оказались сотрудники подстанций в Дмитрове и Химках.
Финал конкурса прошел в Подольске. За победу боролись 18 водителей, которые раньше прошли отборочные испытания. Они показали свое мастерство управления автомобилем, выполнили разные фигуры и элементы, подтвердили безупречное знание правил дорожного движения.
«Работа водителя скорой помощи имеет огромное значение. Ведь именно от его профессиональных навыков зависит, как быстро и безопасно бригада прибудет на вызов к пациенту и доставит его в стационар», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Победителем конкурса стал Сергей Вороньков, работающий на Дмитровской подстанции. Он получит премию в размере 100 тысяч рублей за первое место.
Второе место занял водитель Дмитровской подстанции Павел Козлов, а третье — Иван Паневкин с Химкинской подстанции. Премии за второе и третье места составят 80 и 50 тысяч рублей.
Специальный приз за победу в теоретической части конкурса получил Сергей Зюнов, работающий на Красногорской подстанции.