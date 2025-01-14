Три подстанции скорой помощи построят в Ленинском округе до конца 2027 года

В Ленинском городском округе появится три новых подстанции скорой помощи, которые обеспечат дежурство 14 бригад медиков в смену. В пресс-службе муниципалитета рассказали, что пункт в Суханове возведут уже в этом году.

Подстанцию разместят на земельном участке рядом с исторической усадьбой Суханово, вблизи коттеджного поселка Князев Град. В двухэтажном здании обустроят диспетчерскую, комнаты отдыха врачей и водителей, кабинет предрейсовых осмотров, столовую, а также помещения амбулаторного приема. Здание построят по технологии модульного строительства в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Подстанции скорой помощи в жилых комплексах «Бутово-парк — 2» и «1-й Донской» построят в 2026 и в 2027 годах соответственно.

По словам главы Ленинского городского округа Станислава Каторова, необходимо продолжать строительство таких объектов по территории всего муниципалитета, чтобы медики могли оперативно реагировать на вызовы.

«Вблизи Суханова уже выделили участок под строительство подстанции на четыре бригады в смену. По пять бригад будут дежурить на двух подстанциях, которые построим в 2026 и 2027 годах в крупных жилых микрорайонах», — добавил он.