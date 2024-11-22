Еще один фельдшер приобрел квартиру в Химках благодаря льготной ипотеке

Фельдшер Лидия Поташова приобрела квартиру в Химках по программе социальной ипотеки. Благодаря поддержке семья переехала в новую «двушку».

Фельдшер скорой медицинской помощи Лидия Поташова работает на Химкинской подстанции почти пять лет. Раньше вместе с двумя детьми она жила в съемной квартире. Теперь Поташовы переедут в собственную "двушку".

«Мы выбрали „двушку“ в хорошем состоянии на вторичном рынке. Уже переехали. Нам нравится благоустроенный район, рядом с домом школа, детский сад», — поделилась она.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней получить собственное жилье могут медики, учителя, воспитатели ученые и другие специалисты.

Всего в этом году по программе выдали 295 свидетельств.