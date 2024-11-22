Поваленные деревья и травмированные люди. Как Москва пережила пятибалльный шторм
Шторм в Москве усилился до пяти баллов
Вопреки прогнозам о потеплении Москву и Подмосковье 21 ноября накрыл шторм. Из-за сильного ветра упали деревья, а на дорогах образовались пробки. Несколько человек получили травмы. 360.ru собрал всю информацию о непогоде.
Неожиданный шторм
Москвичи наслаждались относительно теплой погодой, так как циклон в Заполярье закрыл арктическому воздуху доступ к европейской части России. Синоптики заявили, что тепло сохранится вплоть до 21 ноября, однако именно в этот день столицу настигла непогода.
Первое предупреждение выпустило МЧС Москвы. С полудня 21 ноября до трех часов ночи 22 ноября в городе ожидались дождь, переходящий в мокрый снег, и очень сильный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Спасатели посоветовали обходить стороной рекламные щиты и парковать машины в безопасных местах.
Шторм набрал обороты и достиг пяти баллов, спутник «Метеор-М» даже снял его из космоса.
Пик активности пришелся на период с 17:00 до 22:00. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в аэропорту Домодедово к 20:30 ветер усилился до 23 метров в секунду.
Последствия шторма
В разных уголках Москвы ветер повалил деревья, пострадали, по меньшей мере, четыре человека. В Покровском-Стрешневе дерево рухнуло на машину и человека, пострадавший получил травму головы. На Измайловском проспекте под удар попала девочка-подросток, в Печатниках — 66-летняя женщина и еще одна молодая девушка.
Снимки разрушений появились в соцсетях. Одно упавшее дерево перекрыло проезд по Тураевскому шоссе в Лыткарине, другое помяло машину у дома по улице Маршала Тухачевского, 24к2, третье рухнуло на газон у дома по улице Молодцова, 2 к1.
«Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья», — сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
Из-за падения дерева на железнодорожные пути сбился график движения поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги. К вечеру на некоторых дорогах столицы, по данным сервиса «Яндекс Карты», образовались восьмибалльные пробки, а стоимость поездки на такси подскочила в два-три раза.
Непогода прошлась по Подмосковью. В домах в Котельниках от сильного ветра тряслись люстры. Некоторые улицы в Раменском остались без света, Ю, а в поселке Совхоз упал столб. Одна из подписчиц Telegram-канала «Раменское» сняла его на видео.
Выпавшие осадки стали рекордными. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на базовой метеостанции ВДНХ за сутки выпали 12,9 миллиметра осадков — больше максимума в 12,1 миллиметра, зафиксированного в 1994 году. Аналогичная ситуация в Подмосковье. В Можайске насчитали рекордные 36 миллиметров дождей, или 77% от месячной нормы, в Волоколамске — 30 миллиметров, в Клину — 16 миллиметров, в Серпухове — 13 миллиметров, в Коломне — 12 миллиметров.
Что дальше?
«С наступлением пятницы ветер поутихнет до 10-15 метров в секунду», — сообщил Тишковец.
Ночью 22 ноября температура воздуха уйдет в минус, предупредил синоптик Александр Ильин. Его коллега, специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что после 23 ноября в Москве ляжет снег и придет характерная для зимы погода.
Ночь с субботы на воскресенье станет самой холодной на этой неделе, добавил замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Столбик термометра опустится до -1…-6 градусов.