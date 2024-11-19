Москвичей предупредили о похолодании и снеге

«Мы можем рассчитывать на то, что у нас уже после 23 ноября начнет устанавливаться снежный покров, и затем температура понизится», — сказала она.

Позднякова не стала преждевременно прогнозировать то, насколько устойчивым и постоянным станет этот слой снега. Однако именно к концу ноября, по ее оценкам, в Москву придет более характерная для зимы погода.

К середине ноября толщина снежного покрова в столице достигла трех сантиметров, в Подмосковье — семи. Однако из-за плюсовой температуры он растаял. Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков заявил, что до сих пор погода в Москве оставалась октябрьской.