Зима нескоро. Какая погода ждет Москву на исходе ноября

Метеоролог Цыганков: на этой неделе самой холодной будет ночь на воскресенье

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

На дворе середина ноября, а погода в Москве и области до сих пор плюсовая. Зима уже несколько раз подступалась к столице, но пока безуспешно. Что ждет жителей мегаполиса на этой неделе и как одеться, чтобы было тепло и стильно, разбирался 360.ru.

Погода в Москве и Подмосковье 18–24 ноября

Зима придет в Москву нескоро. Пока в столице царит настоящая осенняя погода, рассказал 360.ru замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Причем сейчас температура соответствует норме октября. Виной тому циклон, который находится над Балтикой и Скандинавией. Пока он закрывает нас от холода, а западный поток тянет теплый воздух с Атлантики в Европу», — объяснил синоптик.

Этот циклон будет влиять на погоду в Москве и Подмосковье практически всю неделю 18–24 ноября.

«До середины недели мы будем находиться  в теплом секторе, а к ее концу немного похолодает», — добавил Цыганков.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

С понедельника по четверг в столице будет облачно с небольшими осадками, 21 ноября пройдет умеренный дождь. В эти дни температура ночью будет опускаться до уровня от +1 до +3 градусов, в южной части Подмосковья может доходить до -3 градусов. В дневное время в Москве прогнозируют от +2 до +4, по области — от 0 до +5 градусов.

Ветер будет иметь юго-западное направление, разгонится до 6-11 метров в секунду. Причем в среду порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В четверг будет облачно с дождем, температура составит от +5 до +7 днем. Ветер будет порывистым, достигнет 20 метров в секунду. Давление будет расти.

Анатолий Цыганков

В пятницу и субботу ночью ожидают от +1 до -4 градусов, в пятницу днем — от +3 до -2 градусов. Погода ожидается облачной, с осадками, дождь усилится в ночь на 23-е число.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

«Утром в субботу, скорее всего, выпадет снег, который растает вечером. Температура 23 ноября будет колебаться от +1 до +6», — пояснил метеоролог.

Самой холодной на этой неделе должна стать ночь с субботы на воскресенье, когда столбики термометров опустятся до уровня от -1 до -6 градусов.

Пора привыкнуть, что декабрь в Москве не очень зимний месяц. Такая ситуация уже лет 20.

Анатолий Цыганков

Как одеваться осенью в Москве, чтобы не замерзнуть

Несмотря на отсутствие минусовых температур, в дождливую и промозглую погоду все равно легко замерзнуть и заболеть. Есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание, чтобы одеваться не только тепло, но и стильно.

Фото: Freepik

Следуя этим советам, вы сможете выбрать подходящую одежду для дождливой и промозглой погоды и чувствовать себя комфортно и тепло.

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