Сегодня 18:54 Зима нескоро. Какая погода ждет Москву на исходе ноября Метеоролог Цыганков: на этой неделе самой холодной будет ночь на воскресенье 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

Интересное

Одежда

Россия

Погода

Погода в Москве

Москва

На дворе середина ноября, а погода в Москве и области до сих пор плюсовая. Зима уже несколько раз подступалась к столице, но пока безуспешно. Что ждет жителей мегаполиса на этой неделе и как одеться, чтобы было тепло и стильно, разбирался 360.ru.

Погода в Москве и Подмосковье 18–24 ноября Зима придет в Москву нескоро. Пока в столице царит настоящая осенняя погода, рассказал 360.ru замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. «Причем сейчас температура соответствует норме октября. Виной тому циклон, который находится над Балтикой и Скандинавией. Пока он закрывает нас от холода, а западный поток тянет теплый воздух с Атлантики в Европу», — объяснил синоптик. Этот циклон будет влиять на погоду в Москве и Подмосковье практически всю неделю 18–24 ноября. «До середины недели мы будем находиться в теплом секторе, а к ее концу немного похолодает», — добавил Цыганков.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

С понедельника по четверг в столице будет облачно с небольшими осадками, 21 ноября пройдет умеренный дождь. В эти дни температура ночью будет опускаться до уровня от +1 до +3 градусов, в южной части Подмосковья может доходить до -3 градусов. В дневное время в Москве прогнозируют от +2 до +4, по области — от 0 до +5 градусов. Ветер будет иметь юго-западное направление, разгонится до 6-11 метров в секунду. Причем в среду порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В четверг будет облачно с дождем, температура составит от +5 до +7 днем. Ветер будет порывистым, достигнет 20 метров в секунду. Давление будет расти. Анатолий Цыганков

В пятницу и субботу ночью ожидают от +1 до -4 градусов, в пятницу днем — от +3 до -2 градусов. Погода ожидается облачной, с осадками, дождь усилится в ночь на 23-е число.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

«Утром в субботу, скорее всего, выпадет снег, который растает вечером. Температура 23 ноября будет колебаться от +1 до +6», — пояснил метеоролог. Самой холодной на этой неделе должна стать ночь с субботы на воскресенье, когда столбики термометров опустятся до уровня от -1 до -6 градусов.

Пора привыкнуть, что декабрь в Москве не очень зимний месяц. Такая ситуация уже лет 20. Анатолий Цыганков

Как одеваться осенью в Москве, чтобы не замерзнуть Несмотря на отсутствие минусовых температур, в дождливую и промозглую погоду все равно легко замерзнуть и заболеть. Есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание, чтобы одеваться не только тепло, но и стильно. Многослойность. Наденьте несколько тонких слоев одежды вместо одного толстого. Это позволит регулировать температуру тела и отводить влагу. Первый слой должен быть из натурального материала. Второй — изолирующий, например, флисовая кофта или свитер. Третий слой — защитный, он должен защищать от ветра и дождя.

Фото: Freepik

Верхняя одежда . Непромокаемая и непродуваемая куртка или плащ — отличный выбор для дождливой погоды. Они должны быть достаточно длинными, чтобы закрывать поясницу, и иметь капюшон на случай сильного дождя. Также стоит обратить внимание на куртки с мембраной, защищающей от влаги и позволяющей коже дышать.

Обувь . Резиновые сапоги или ботинки из водонепроницаемых материалов — лучший вариант для дождливой осени. Они должны хорошо сидеть на ноге и иметь нескользящую подошву. Можно использовать специальные водоотталкивающие средства для обуви.

Аксессуары . Они позволят сохранить тепло и защитят от дождя и ветра. Например, шапка, шарф и перчатки из натуральных материалов, таких как шерсть, подарят тепло и комфорт. Зонт тоже незаменимая вещь, но лучше выбирать компактные модели, которые легко носить с собой.

Термобелье . Если вы планируете провести много времени на улице, рассмотрите вариант с термобельем. Оно отводит влагу и сохраняет тепло, что особенно важно в холодную и влажную погоду.

Цветовая гамма. Темные цвета кажутся практичнее, но светлые оттенки отражают больше света, что помогает, опять же, сохранять тепло. Поэтому, если это возможно, выбирайте светлую одежду. Следуя этим советам, вы сможете выбрать подходящую одежду для дождливой и промозглой погоды и чувствовать себя комфортно и тепло.