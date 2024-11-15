Последние всплески тепла. Какой погоды ждать в Москве и Подмосковье до конца 2024 года

В Москве и области выпал долгожданный (для кого-то) снег. На ВДНХ снежный покров достиг отметки в три сантиметра, в Новой Москве — четыре сантиметра, а на юге Подмосковья — семи. Но метеорологи в один голос твердят, что этот снег не продержится долго и растает уже в воскресенье из-за потепления. Когда в столице ожидать серьезных снегопадов, морозов и формирования сугробов, выяснил 360.ru.

Снег в Москве «Выпавший снег совсем скоро начнет таять. Сегодня температура будет слабоположительная — до +2, а завтра — от +2 до +5, поэтому к утру воскресенья от снега ничего не останется», — рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист «Метеобюро Москвы» Татьяна Позднякова.

На следующей неделе в столице будет относительно теплая погода, ожидаются осадки, преимущественно дождь. Прогнозы Поздняковой подтвердил специалист центра «Фобос» Михаил Леус. «К воскресенью белое покрывало, укрывшее столичный регион, вновь растает», — отметил синоптик.

С коллегами согласился синоптик и метеоролог Александр Ильин. В комментарии для 360.ru он объяснил, что из-за циклонов, которые проходят сейчас по Заполярью, арктическому воздуху закрыт доступ в центр европейской территории России. Поэтому москвичи пока наслаждаются относительно теплой погодой. «Сегодня в Москве температура поднимется до +1 и до +3 градусов. В выходные повысится до отметки от +3 до +7 градусов в городе и области», — уточнил эксперт. В предстоящие выходные осадки будут небольшими, а в воскресенье вовсе пойдет дождь. «Из-за описанных выше процессов снег растает», — заключил Ильин.

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Когда в Москве и Подмосковье ждать зимних холодов Теплый период, который начнется в эти выходные, продлится до 21–22 ноября. В это время температура будет только положительная: ночью столбики термометров опустятся ближе к нулю, а днем — повысятся до +3-5 градусов. «Примерно 21 ноября ждем очередной всплеск тепла. Температура поднимется выше +5 градусов. По области можно будет ожидать даже +6. Но на следующий день, 22 ноября, будет устойчивое понижение температуры до отрицательных значений», — отметил синоптик.

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Когда в Москве и Подмосковье сформируется снежный покров «С вечера четверга, 21 ноября, усилятся осадки. В пятницу может выпасть не менее 25 миллиметров. Учитывая отрицательные значения температуры в тот день, это будет в основном снег. Можно говорить, что это будет умеренный или даже сильный снегопад», — рассказал Ильин. Высота снежного покрова может достичь 25 сантиметров, а на выходных прибавит еще 15 сантиметров, поскольку снегопад продолжится. «Под собственным весом снег немного просядет, но небольшие сугробы высотой 25-30 сантиметров стоит ожидать», — заверил синоптик.

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Прогноз погоды в Москве и Подмосковье на декабрь В первые дни начала зимы сохранится период отрицательных температур, который начнется в третьей декаде ноября. «В первую пятидневку декабря ночные температуры будут доходить до -5…-8 градусов», — рассказал Ильин. Первый зимний месяц, скорее всего, выполнит норму по осадкам, а может быть, перевыполнит. В конце первой декады декабря возможны кратковременные оттепели и осадки в виде мокрого снега или снега с дождем. Но это не уничтожит снежный покров.

Возможно, в начале второй декады декабря в столицу и регион придут серьезные морозы — до -10 и даже -15 градусов. Будет без осадков. Александр Ильин

До конца месяца вероятность оттепелей останется крайне низкой. Если в последние годы новогодние ночи сопровождались мягкими температурами, то на исходе 2024-го столбики термометров могут показать до -10.