Резкое похолодание со снегопадом придет в Москву на выходных

Жителей Москвы и Подмосковья в пятницу и на выходных ожидает резкое похолодание. Об этом 360.ru сообщил синоптик Александр Ильин.

По его словам, такое происходит, когда циклон резко перемещается. В настоящее время он идет с запада, но скоро достигнет Прибалтики и сменит направление на север.

«Это и приведет к тому, что ночью 22 ноября температура в Московской области начнет резко понижаться и к утру приблизится к отметке в 0 градусов, или даже побьет отрицательные значения. Придет морозец к нам, возможен гололед», — сказал метеоролог.

Ильин добавил, что атмосферное давление в пятницу поднимется до 745 миллиметров ртутного столба, а в субботу понизиться до 740 мм. Поэтому при таком синоптическом положении ждать хорошей погоды не стоит.

«В пятницу вероятны порывы ветра до 17 метров в секунду, ночью начнется снег, налипания не избежать. Осадки до 5-10 мм, высота снежного покрова — до 8 сантиметров. А вот днем погода начнет успокаиваться, осадки уйдут на восток, но гололедица сохранится», — отметил синоптик.

При этом в субботу в московский регион придет очередной циклон, на этот раз с юга. Осадки выпадут в дневные часы, высота сугробов прибавит еще около 7 сантиметров. Ночью в воскресенье в Московской области похолодает до -5 градусов, но обойдется без осадков.

Ранее устойчивый снежный покров спрогнозировали в Москве к 25 ноября.