В Москве дерево придавило человека

Источник 360.ru: на Волоколамском шоссе в Москве дерево упало на авто и человека

Сильный ветер повалил дерево в Покровском-Стрешневе на северо-западе Москвы. Один человек получил травму головы, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы приняли вызов 21 ноября в 19:43. Возле дома на Волоколамском шоссе, 56 корпус 1 дерево упало на человека и две машины, в том числе черную Hyundai с московским госномером.

Пострадал один человек. По информации источника 360.ru, он получил травму головы без кровотечения.

На столичный регион обрушился шторм с ветром порывами до 25 метров в секунду. Спутник «Метеор-М» запечатлел его из космоса. Синоптик Александр Ильин предупредил, что ночью 22 ноября в Москву и Подмосковье придет резкое похолодание с гололедицей, снегопадом и ветром порывами до 17 метров в секунду.