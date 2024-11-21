Два человека пострадали при пятибалльном шторме в Москве

В Москве два человека пострадали во время пятибалльного шторма 21 ноября. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ .

На востоке столицы пострадала девушка, на которую упало дерево на Измайловском проспекте. Ее осмотрели медики. Второй человек пострадал в районе Печатники, травмировав руку из-за непогоды.

Девушка получила травмы недалеко от станции метро «Измайловская», когда на 16-летнего подростка упала ветка дерева. Ее госпитализировали, предположительно, с сотрясением мозга, уточнил «Московский комсомолец».

Ранее на северо-западе столицы сильный ветер повалил дерево, которое рухнуло на человека и два автомобиля.

До этого синоптик Александр Ильин предупредил москвичей и жителей Подмосковья о резком похолодании на выходных, в частности, возможен мороз и даже гололед. Уже в пятницу хорошей погоды ждать не стоит. В субботу столицу накроет очередной циклон, в результате которого днем выпадут осадки, а сугробы станут выше на семь сантиметров.