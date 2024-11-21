Два человека пострадали при пятибалльном шторме в Москве
В Москве два человека пострадали во время пятибалльного шторма 21 ноября. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.
На востоке столицы пострадала девушка, на которую упало дерево на Измайловском проспекте. Ее осмотрели медики. Второй человек пострадал в районе Печатники, травмировав руку из-за непогоды.
Девушка получила травмы недалеко от станции метро «Измайловская», когда на 16-летнего подростка упала ветка дерева. Ее госпитализировали, предположительно, с сотрясением мозга, уточнил «Московский комсомолец».
Ранее на северо-западе столицы сильный ветер повалил дерево, которое рухнуло на человека и два автомобиля.
До этого синоптик Александр Ильин предупредил москвичей и жителей Подмосковья о резком похолодании на выходных, в частности, возможен мороз и даже гололед. Уже в пятницу хорошей погоды ждать не стоит. В субботу столицу накроет очередной циклон, в результате которого днем выпадут осадки, а сугробы станут выше на семь сантиметров.